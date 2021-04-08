走入東涌 嘗最在地冬蜜盛宴

傳統金錢雞改做法 口味更輕盈

除了本地蜂蜜外，在4月份供應的限定菜式中，還有一道充滿懷舊手工菜特色的金錢雞。傳統金錢雞的做法是將肥豬肉夾着瘦肉和雞肝，入口油膩。酒店中菜行政總廚鍾志強因應年輕一代的口味，將雞肝、肥肉和瘦肉用叉燒汁醃之，再燒至燶邊帶焦香，以夾餅墊底，再加風乾子薑薄片，層層相疊，外觀變得更立體美觀，吸引年輕一代打卡之餘，入口也不會像往時般油膩。另一道鳳梨陳皮咕嚕肉，西班牙黑毛豬脢頭肉加入5至10年的新會陳皮醃製，味道更醒胃，上桌時額外伴燒鳳梨，賣相更精緻。

還有一道䱽魚魚湯，選用2至3斤重的魚，因魚肉較柔嫩，先起出魚肉，將魚頭、魚尾和魚骨煎香熬1個多小時成奶白色魚湯，散發香濃的魚鮮味，然後用魚湯煮魚肉、串茄和汕頭鹹菜，當中每碗魚湯用到4粒串茄，2粒完整，另外2粒會搗爛增加酸味，甚是醒胃，充滿驚喜。

●采悅軒

地址：東涌怡東路9號 香港東涌世茂喜來登酒店2樓

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