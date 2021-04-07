Watch News：三針腕表 顯德國製表功架

品牌名稱Moritz Grossmann源自1826年誕生於Glashütte附近城市Dresden的同名製表師，被認為是德國高級製表史上非常重要的一人。

Moritz Grossmann在摯友Ferdinand Adolph Lange（即A. Lange的原創人）的說服下，於1854年在Glashütte開辦了自己的製表機械工坊。除了創造出舉世聞名的腕表機芯外，他亦致力於政治和社會發展，並於1878年創立德國製表學院。直到2008年，製表師Christine Hutter取得品牌商標權，從此，令Moritz Grossmann的傳統製表工重生。

品牌3月底剛發表了新款大三針腕表Central Second，以秒針為主要特色，精鋼表殼與光芒四射的表盤處理和夜光效果相結合。與品牌往常推出的小三針表款不同，新款長形秒針置於中央，設計精簡大方。採用HyCeram Luminex專利樹脂夜光塗料，數字與指針在黑暗中發出顯眼的熒光綠色。

Central Second用上精鋼表殼，配搭100.11機芯，全德國製造，除了藍色表盤採太陽放射紋飾（Sunburst）外，另有全球限量25枚的鮭魚表盤版本。

整理：張曉冬