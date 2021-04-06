論盡教育：教育之道苦矣

「愛」的悲劇 強扭的瓜不甜

這兩個都是極端例子。那名吊頸的媽媽愛孩子嗎？當然愛，只是不得其法。教來教去都唔識，可能媽媽唔識點教，不明白強扭的瓜不甜；可能兒子不專心，也可能基礎不穩，承受不了新知識。一個要灌，一個要拒，釀成「愛」的悲劇。不要以為這是很少數的例子，其實這類悲劇每天不停上演，發生在不同家庭，只是程度較輕。有些家長會厲聲責備，兒子哭哭啼啼；有些家長會體罰，輕則無飯食，重則雞毛掃對待。愛之深，責之切，古人易子而教是有道理的。天津那名中學教師的錄音是不是真的？如果是真就好得人驚，一可能是學生錄音負監察之責，做課室二五仔，隨時整蠱或威脅教師，在網上放料；二可能是學校暗藏錄音機，教師片言隻語都全在學校監控之下。言歸正傳，是不是真有教師說這些話？理論上不可信，教的是學生，家長的貧富與教學無關。一樣米養千百樣人，世事無絕對，乜都有可能。小婦人以小人之心度君子之腹，也許她曾收過富貴家長的禮物或紅包，食髓知味，今年班中全是低端人家的小子，禮物紅包成泡影，隨口而出，盡是怨言。教師不單是知識的傳授，也是品德的榜樣，教師們，慎言慎行吖！

社會演變帶動學生演變

講完家長和教師，主要角色要登場了。學生類型說不盡，社會的演變也帶動學生的演變。王師奶小時候家教甚嚴，雖然有牛王妹反叛潛質，在家仍是守禮的乖乖女，在校仍是規行矩步的好學生，有齊「鵪鶉」型學生各種元素：不出風頭、不主動，功課做到加零一，老師發問時不敢抬頭張望，一定頭耷耷、眼定定，問題雖然識答，內心卻祈禱老師唔好問我。這類型學生，小婦人那一代多的是，算是教師們心中的好學生。今時今日這類型out了好幾個「世代」：駁口駁舌是一代；向教師挑戰是一代；視教師為商業交易是一代（我父母出錢買你的服務）；最up-date的有文革遺風，專篤背脊的一代，教師一句不經意的話可以演繹到被除牌甚至有牢獄之災，問你怕未？上述所謂「世代」，界線模糊，或一世代中囊括幾樣類型，是好是壞，是進步抑或退步，小婦人有口難言。各取所需喇！

教育持分者除家長、學生和教師外，應該還有學校和教育局，如果一一道來，三日三夜也說不了，唯有嘆一句：「教育之道苦矣！」

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第340期]