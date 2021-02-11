辣媽CEO：被父母洗腦的情緒勒索

亦有讀者留言，感謝我為他們發聲，能夠理解他們的苦况。坊間論壇討論區那麼多，就是沒有一個地方地盤，可以讓慘被情緒勒索的受害者同路人，同聲一哭，申訴發泄一下。有冤無路訴，日日月月年年收埋自己扮正常，明明應該是溫暖溫馨的家恍如人間煉獄，最需要的，多麼渴望的父愛母愛，得不到之餘，還要反過來被父母用不同手段理由勒索苛索，那無止境的煎熬，萌生這些念頭，是最正常不過的事。

不是無力反抗 是完全不懂反抗

在這裏和大家講個《大象的枷鎖》的故事。馬戲團馴獸師從大象還是小象的時候就用鏈子鎖着牠，每次牠想逃走，一拉便痛得動彈不得。久而久之，牠死心徹底放棄了逃跑的念頭。後來小象長大了，馴獸師只用一條繩子綁着牠，但由於牠已經建立了枷鎖牢不可破、永遠不可能掙脫的信念，不再相信自己可以重獲自由。

說來非常慚愧，以前無知的我口出狂言，責斥被勒索不敢反抗是懦弱，被欺壓是活該。但一個自出娘胎就被父母洗腦，被灌輸完全扭曲的觀念的孩子，只知道逆來順受，不是無力反抗，是完全不懂得反抗。情况就如上述故事中的大象一樣，即使長大了明明有能力了，還是被無形的枷鎖控制住。

不幸的人用一生治癒童年

各位讀者朋友對我的信任令我非常感動，但關係到如何處理和父母家人的關係，我這個局外人只能擔當一個聆聽者的角色。不過我有一本好書想推介給大家，由兩名權威的臨牀精神科醫生金惠男、朴鐘錫共同執筆的《以為長大就會好了：幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年》。兩名作者平常分析病人，內裏卻是需要接受治療的角色，最難得的是，他們願意公開自己的經歷，還要比一般人更誠實面對自己的挫敗。書裏說，「『身而為人』的成長，陪伴你，提醒你，激勵你，在生命逆流的時候，你絕對有資格，有能力活出更棒的自己。」

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第340期]