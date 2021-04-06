解鎖孩子心：內心脆弱「小霸王」

這種好動，常常手舞足蹈的「力量型」孩子，多用動覺（kinesthetic）來表達自己，包括情緒的表達。他們內在存有很高的能量，而自身情緒會潛意識地影響他們如何釋放能量。如果他們的情緒健康，會用正面的方式釋放能量，表現得有活力、有朝氣和主動；如果他們內心有不健康的情緒，會用負面的方式釋放能量，例如發脾氣和欺負同學。當有不快的情緒，力量型的孩子會用較大的動作和聲線去表達。父母可能判斷孩子為失控、無禮貌，會責罵孩子，要求孩子立即停止。

小俊行為背後的情緒根源（emotional roots）是什麼？當小俊被父母責罵，他的行為雖然表現反抗，但內心卻是脆弱的。小俊聽到的總是「你有很多問題」，覺得自己「無用」、被父母拒絕，內在的恐懼愈來愈大，累積很多不健康的情緒。小俊發現在學校當個「小霸王」，能使別人對他的關注提高了，他以欺負別人的行為來釋放負面情緒；他對同學呼呼喝喝，因為內心害怕被人拒絕而「先」拒絕別人來自我保護。

如何處理失控行為？

1. 溫柔而堅定的態度：這類孩子未懂得控制自己的能量之前，行為容易失控。父母有時會用武力制服小俊，但這樣會令他感到失去自由，掙扎的力度會更大。更好的處理是抱住孩子，但留有少許空間，並用雄厚、溫柔而堅定的聲線叫停孩子，同時輕撫他的背部和頭。這樣小俊會有更大安全感，失控會慢慢減輕。

2. 將行為和人區分開：當孩子行為出錯，我們要把行為和本質區分開，告訴孩子：「無論如何，我們也愛你，因為你就是你。但是，剛才你的行為是錯誤的，就是罵人和打人。所以，你要為自己的行為負責。」父母開始讓小俊明白是他的行為錯了，而不是他整個人有問題，父母也不會因此減少對他的愛。

3. 鼓勵孩子發揮正能量：由心相信並告訴孩子：「你是一個有朝氣、有活力的孩子，但現在把這股力量用作了不好的事。爸爸媽媽會幫助你、陪伴你，學習控制這股力量，你一定做得到。」

解決孩子行為問題 從了解內心開始

當小俊聽到爸媽的接納，石心慢慢軟化，開始願意表達自己的不快和失望。爸媽為他報名參加了田徑訓練，學習以正面的行為釋放能量。許多負面行為背後也有情緒的根源，例如恐懼、被拒絕、嫉妒、自我價值感低等。要解決孩子的行為問題，可以從了解孩子的內心開始。協助「力量型」孩子表達自己，健康地釋放能量，他們定能成為一個有正面影響力的人。

父母如果想了解更多處理情緒的方法，請收看EDIT Workshop爸媽教養頻道的短片《孩子小小事發脾氣不開心，父母可以怎樣做？》（https://youtu.be/M6Kk2NOap4g）

文：陳志耀

作者簡介﹕EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

[Happy PaMa 教得樂 第340期]