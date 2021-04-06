讀樂樂：食物誕生旅程

美食地圖演繹食物生產過程

哈哈！菜姨姨就最想跟阿福師進入蔬菜園，除了見識不同種類、紅橙黃綠、長短胖瘦、各種形狀的蔬菜之外，還可以認識一些亞洲較少見的菜種，例如是外觀十分特別的朝鮮薊，香港叫雅枝竹，層層包疊似鬱金香，原產於地中海沿岸，在歐洲被譽為「蔬菜之王」及「蔬菜中的貴族」；還有翠玉瓜，台灣稱為櫛瓜，外觀長得有點像小黃瓜，屬於葫蘆科，原產於墨西哥，通常分黃色及綠色兩種。另外，不常見的紫菊苣，即是苦白菜，外表長得像娃娃菜，歐洲人曾以它製作提神飲料。而書中所說的蕪菁，外形像圓碌碌的白蘿蔔又似芥蘭頭，日本和台灣叫大頭菜，色澤亮麗、外形精緻、味道細嫩、清香爽口，香港部分超市及店舖則稱之為日本圓蘿蔔，確實大開眼界！

此書作者在1961年出生於羅馬，已經創作了超過100多本童書，從他的角度去看食物從哪裏來，不止讓我們學習不同食材的種植規劃和收割後的處理方法，還可以教導孩子「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，要多懷感恩的心，珍惜食物啊！

《食物哪裡來？美食旅行團出發！》

作者︰亞哥斯提諾．特萊尼

譯者︰亞比

出版︰小天下

文︰菜姨姨

作者簡介﹕致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」。

電郵︰choieebook2011@gmail.com

[Happy PaMa 教得樂 第340期]