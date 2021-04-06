喜閱愛麗絲：小學生，學做小船長！

筆者為小學生設計「小船長課程」，親自教授基礎船藝、海事及機械知識。課程既配合STEM科技，亦配合生涯規劃（認識海員工作及職業條件），同時讓學生學習海洋保育。從閱讀名人傳記，又能認識中外航海家，例如鄭和下西洋和哥倫布發現新大陸等。還有天文地理、方向、指南針的發明、氣象、GPS科技等也一併教授。課程完結後還安排學生參觀船廠，並參與校本「遊艇設計比賽」及「動力小船設計比賽」，師生更合力製造一艘動力折疊船，並實地試船及航行。學習表現優異學生可獲「小船長證書」。此外，筆者設計航程，帶學生上船，欣賞香港獨有的地質景觀和自然生態。全方位學習，加上各科目的協作及配合，可以令課程推展得更有效率呢！

課程如何配合跨科、全方位學習及閱讀元素呢？以下簡表可以作一範例：

活動名稱：親親海港可銘小船長培訓課程

跨學科學習元素（全方位學習／跨科協作／喜閱校園）：

．海事知識及機輪的基本認知（STEM科學：天文、數學、工程、電力）

．海員的職業及入職條件（生涯規劃）

．應用科學類圖書及著名航海家傳記（分類號「600」及「920」圖書）（圖書館）

．針對延伸活動的設計及創作，參加校本設計比賽（視藝科）

．海港的愛護及保育（德育/環保）

．中國文化及歷史：古代航海科技——鄭和下西洋／指南針的發明（中文科）

．動力折疊船製作（STEM組）

．方向／羅經（數學科）

．應用科技：GPS（Global Positioning System）（資訊科技科）

．熱帶氣旋及季候風（常識科／天文組）

文：董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第340期]