親子筆陣．君子之道：0分也開心

讚沒放棄任何一題 女兒驚慌變大笑

早前女兒派回數學考試卷，分數是0分。換着大家，會有什麼感覺？又會給什麼反應呢？記得當晚我下班回家，看見女兒神情慌張，手震震地把數學卷拿給我，然後顫抖地說︰「爸，對不起，我0……分。」坦白說，當時我內心都閃過一絲錯愕，但很快就想起電台主持人梁繼璋先生曾說：「親人只有一次的緣分，無論這輩子我和你會相處多久，也請好好珍惜共聚的時光，下輩子，無論愛與不愛，都不會再見。」我拿起數學卷，匆匆一瞥，女兒不僅完成所有題目，而且每一題均清楚列出算式，可見她的努力，真心覺得她有付出。作為父親的我，立即捉住她的小手，給予支持，且溫柔地說︰「妳很努力，爸爸非常高興，妳沒有放棄任何一題，做得好，叻！」

女兒頓時由驚慌變成大笑，我也笑出來，氣氛變得很輕鬆。女兒更用非常肯定的語氣告訴我，她一定會繼續努力，克服不懂的數學題。其實0分也可以開心的！

家長很多時把0分定性為孩子的學習能力，也代表着他／她不及別人，繼而勞氣地責備，結果父母和孩子都不開心，可以說是兩敗俱傷。其實家長不妨先了解孩子有否用心溫習？做卷時有否全力以赴？0分不代表孩子沒有付出，可能只是孩子付出的不足以取得分數。

0分不代表孩子沒付出

當然，我們更加要認識自己孩子的能力。我相信，每個孩子都有獨特的天賦，因此，家長不要只單單聚焦在學業成績，因為不是每個孩子都在學術方面有成就的；更不要斤斤計較分數，強迫小朋友去做一些做不到的事。我們可多留心孩子的興趣，發掘他們其他方面的能力，教懂他們欣賞自己。我便留意到女兒的兩文三語表達能力非常好，也知道她將來想成為一名律師。

香港家庭，如果有在學的孩子，往往會因為成績分數影響家庭氣氛和親子關係。但分數之外，孩子要走的路還很長。其實0分所帶來的意義充滿立體感，何不從多角度去思考呢？請相信孩子，他們會因為愛，願意繼續盡力向前邁進，明白到「很多有成就的人士都沒有受過很多教育，但並不等於不用功讀書，就一定可以成功。你學到的知識，就是你擁有的武器。人，可以白手興家，但不可以手無寸鐵，謹記」（截錄自梁繼璋先生《給兒子的信》）。

忘記告訴大家，我女兒前天的數學測驗獲得53分，嗯！

文：郭超群（德信學校校長）

作者簡介﹕求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

[Happy PaMa 教得樂 第340期]