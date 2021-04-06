上一課：迷你版Ninja Warrior障礙訓練 化身小忍者 飛天遁地鍛煉體能

文：沈雅詩

小模特兒︰Hailey

Ninja Warrior之所以吸引，在於有很多需要運用體能和勇氣去克服的關卡。專為小玩家而設的體適能訓練中心AlphaStep，其位於將軍澳、佔地6000平方呎的旗艦店，就引入不少兒童迷你版的Ninja Warrior經典關卡，包括Warped wall、Jungle Swings、Ring Toss、Cargo Net等共10多項裝置，讓小朋友過關斬將。

雖然玩味十足，但這個迷你版Ninja Warrior並非兒童樂園，而是一個全面且專業的體適能鍛煉模式。AlphaStep創辦人兼常務總監陳焯康說，希望帶給香港孩子和家長一個全新的運動概念，「香港的小朋友普遍不熱中做運動，儘管學校有上體育課，但課節或配套設施都不足夠。有些孩子雖然有參與專項的運動訓練，惟也因為集訓時間有限，往往只集中在技術上的訓練，卻忽略了其實通過體適能的鍛煉，也有助他們提升表現，例如建立強壯的核心肌群和預防傷患」。

煉體適能 助肌肉骨骼發展

AlphaStep總教練歐陽嘉謙補充，兒童從小養成恆常鍛煉體適能的習慣，對成長有莫大好處，「不單對小孩子的肌肉和骨骼發展有幫助，能應對生活所需，也可增強他們的自信心，釋放潛能」，而且提升適體能，對情緒健康及腦部發展亦有正面作用，有助學習表現。

◆INFO

Ninja Warrior障礙訓練課程

費用︰3至9歲，每課程4單元，每單元$360；

10至17歲，每課程8單元，每單元$330

入會費︰$450

地址︰將軍澳唐俊街23號Monterey Place 地下G20及G21A AlphaStep

網站︰www.alphastep.com.hk

■有片睇，Ninja Warrior：bit.ly/31wbVMa

[Happy PaMa 教得樂 第340期]