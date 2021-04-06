好去處：可愛「動物」伴睡 卡通點綴 行政套房童真處處

文：顏燕雯

小模特兒：Yoyo

小貓、小狗，加上紅、白、黑色的主調，令原本單調的房間搖身一變成為色彩奪目的兒童房！香港港麗酒店最近聯乘童衣美學品牌Momonittu為大家帶來一個既可愛又奢華的staycation，一向以玩味動物圖像作童裝設計的Momonittu特意為酒店設計主卧及聯通雙人房間的枕具，房內還有大量掛畫、抱枕和公仔，主人房更設有小帳篷，為一廳一房的行政山景套房注入童真和開心的感覺。這間套房客廳可以眺望半山及金鐘一帶，居高臨下，觀景開揚。若嫌雙人大牀不夠住，還可加$500享用多一間同樣有佈置的相連豪華山景雙牀房，除了多兩張單人牀，還額外多一間浴室，小朋友不但可以學習獨立睡覺，一家四口更免卻「爭洗手間」的煩惱呢！

這個套餐所包含的優惠亦不少，包括於海景行政貴賓廊享用自助早餐、下午茶及黃昏雞尾酒，還有額外$1000酒店餐飲消費額；小朋友則有一份價值超過$550的Momonittu禮物組，爸媽更可利用$1000 Momonittu現金購物券購買童裝，以$3000多元的價錢入住可說是物有所值。

■INFO

Momonittu Suite Staycation

日期：即日至5月31日

價錢：2名成人及2名18歲以下小童2日1夜$3388起，另加一

地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店

訂房及查詢：2822 8828

[Happy PaMa 教得樂 第340期]