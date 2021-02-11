本周FOCUS．採訪手記：「碌一碌」計劃下個親子長假

說到吃喝玩樂，不少朋友知道我採訪過不少酒店，都問我親子staycation的建議，我也很理解，因為疫情，大部人都已經超過一年沒有去旅行，心癢癢想找間酒店一家人來個小旅行也屬正常。不過原來鹹魚青菜各有所愛，有人要求酒店有一家三口可齊齊浸浴的超闊落浴缸，有人想要一個打卡靚泳池，有人提出的條件只是房間乾淨企理，或者最好是開業不足一年的新落成酒店。

親子staycation各有所愛

為應付本地人staycation需求，很多一向只做商務旅客的酒店也陸續推出親子住宿，對有小朋友的家庭來說真是一大喜訊！

希望未來有更多機會為大家逐一推介，好讓爸媽們可以為子女下一個長假期好好計劃一下，不用他們再整天躲在家打機做宅男宅女。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第340期]