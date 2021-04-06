家家有禮：三重好賞 消費贏現金券

「浪接浪三重賞」玩法是可以連續3次獲得消費回贈，只要以單次電子貨幣消費滿$1200及成功登記成為LIVE+會員，即可換領一張「三重浪賞卡」，每日單次消費滿$1200即可獲得一浪蓋印，換取獎品，餘此類推。而每浪獎賞價值更會逐次遞增，當中包括餐飲、時尚、娛樂等各個商戶的無消費條件現金券。從第二浪起亦有一次必中抽獎機會，不但有機會獲取額外現金券，更有機會獲得Chill梳乎充氣梳化，總回贈優惠最高可達65%，名副其實買得多送得多！

◆INFO

太古城中心 「浪接浪三重賞」

日期：即日至4月25日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：太古城中心2樓 顧客服務處

查詢：2568 8665

■送充氣梳化

太古城中心送出Chill梳乎充氣梳化（圖）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：4月13日，送禮詳情看於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第340期]