家家有禮：A仔帶路 暢遊「花園」尋寶

商場首次推出AR實景互動體驗，將3D動畫及遊戲帶入場景，讓大家與一眾角色互動，只需於活動期間登入活動網頁www.kaitin-keytofun.com，完成簡單登記，並掃描場景內指定圖案以激活特別AR效果，即可與Kaka及A仔遊覽全新的啟田商場，一邊玩遊戲一邊打卡；而於場內收集遊戲電子鎖匙參與「Key to Hunt」尋寶遊戲，或於指定商戶掃描特定二維碼，並憑場內指定消費金額即可換領限定版A仔×Kaka禮品。

◆INFO

啟田商場「Key to Fun」 主題裝置

日期：即日至9月23日

時間：上午10:00至晚上8:00

地點：觀塘藍田啟田道50號 啟田商場

網址：www.kaitin-keytofun.com

查詢：2727 0591

■送茶杯套裝及餐墊

啟田商場送出限量版A仔×Kaka茶杯套裝及餐墊（圖）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：4月13日，送禮詳情看於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第340期]