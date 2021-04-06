「打機」溫默書 毋須靠死記

後來她嘗試改用遊戲形式，用Scrabble跟兒子邊玩邊串生字，溫書效率反而大大提高，亦激發起她用「玩着學」的理念成立一間教育中心，希望幫助更多學童和家長「脫苦海」。轉眼8年過去，Judy眼見本港整體學習風氣改變不多，仍停留在抄寫硬背的方式，而一間教育中心的影響力亦有限，遂決定用初創企業的身分，研發英語默寫網上學習平台「Dictation Dragon默默龍」，把默書變成一場電子遊戲，真正寓學習於遊戲。

平台操作簡易，Judy說：「只要家長在『默默龍』的詞庫編輯器輸入子女需要默寫哪些英文生字，平台便會以遊戲形式，吸引小朋友持續地默寫相關的生字」，而且可選擇單獨玩或以競賽形式完成默書任務。另外，遊戲亦加設聲效，軟件會以英式語音把生字朗讀出來，讓小朋友同步掌握準確的讀音。

小三男生「零的突破」

她透露，有一個三年級男生，升小後從未試過英文默書及格，但當他試玩「默默龍」後，卻有了零的突破，取得及格分數，「我相信是因為好玩，所以小朋友有動力去溫熟些生字，在遊戲上取得高分數，和其他玩家看齊」！

值得一讚的是，程式會替每個帳戶分析小朋友玩轉英文生字時的強弱情况和進度，「當家長看到程式內的學習分析報告，就可更了解子女的學習進度，有需要可作出支援」。

試玩連結︰dictationdragon.com

[Happy PaMa 教得樂 第340期]