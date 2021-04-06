另一法寶：密實袋可催熟水果 用作慢煮留意溫度

裝鮮肉蔬菜 不宜重複使用

很多人會重複使用密實袋，梁嘉聲提醒，密實袋理論上雖可重複使用，但再次使用前應徹底洗淨袋的內部，亦不應使用酒精等有機溶劑去清潔，以防破壞塑膠材質，使用洗潔精較佳。清潔後亦應徹底弄乾，以免細菌滋生。如果裝載乾糧如餅乾等也可以重複使用，但若是新鮮肉類、蔬菜等有較高變壞風險的食材，則不建議重用了。

一些對煮食有興趣的市民，在家中會以密實袋代替慢煮專用的膠袋，包住生肉放進水中作低溫慢煮。超市內的密實袋材質多為PE（聚乙烯，Polyethylene）。梁嘉聲指出，PE的熔點約80℃，若用作低溫慢煮，應留意慢煮溫度，慎防溫度過高而出現塑膠融化。

一盆水 簡易自製抽真空

梁嘉聲亦提醒市民，保鮮紙、密實袋一類食品包裝始終無法完全阻隔空氣和水分，因此只能作暫時儲存用，不應作長久保存。密實袋和保鮮紙主要在應用上有分別，例如密實袋的密封能力較穩妥，但若食物有容器盛載，則較適宜用保鮮紙。此外，密實袋和保鮮紙一樣，應盡量避免直接接觸油分高及高溫的食物。

另外，若把食物包裝抽真空，完全阻隔空氣和水分，食物便能保存得更久。原來有一個在家中也能自製密實袋抽真空的超簡易妙法：先將食物放進密實袋中，在袋口留一個小開口；然後把密實袋放進一盆水，直至封口位置貼近水面，待密實袋中的空氣全部擠壓出來，就能把袋口封起，做出抽真空的效果。

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇解釋，這是因為水壓比大氣壓力高，密實袋放在水中，從四方八面而來的平均壓力能把袋中的空氣推出來之餘，也能阻止額外的空氣跑進去。