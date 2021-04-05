三人談：中西醫互補 慎服成藥

■梁：梁萬福

■馬：馬傑偉

■許：許冬華

馬：我早前因筋膜炎做了半年針灸，那醫生用最短時間醫治病人，問了三四句就落針，半小時收$1400，要覆診10次。但也的確是神乎其技，我的痛症減退了。

許：有些中醫睇症像睇相，「估估吓」；有些人累積經驗，一把脈就知咩事，功力深厚；但這些與我學的流派不一樣。我會花時間由頭問到落尾，告訴病人應怎改善生活習慣，他改善之後可能毋須再來見我，我覺得ok啊，達到治療目的。

馬：那些中醫真的做到發達，穿西裝，話題講車講狗，心態與你（許）很不同。

梁：她不是這麼aggressive一類中醫。

許：病人各有不同需求。正如有人認為中醫用藥較慢，慢的原因，是有些中藥會透過改善免疫系統來改善健康，中醫角度是希望喚醒免疫系統打仗。如病人一定要立即解決頭痛，一粒西藥便可，中藥可能要等一兩小時才起作用。但梁醫生，真的不好意思。我真的不喜歡食西藥，也覺得不少西藥會有副作用。

梁：我小時候也看中醫，只是自從當了西醫，便自己開藥。

安宮牛黃丸保健「嘥氣」

馬：我媽常道聽塗說某種藥好，我好怕她亂買成藥或自己調藥。

梁：無論中成藥和西成藥，都多時會出事。我會叫病人別買中成藥，如有病要正式找中醫求診。

許：我也反對病人買中成藥吃，因為病人根本不了解藥性。以感冒為例，中醫把感冒分得好仔細，怎可能一有感冒徵狀，就買同一種中成藥？安宮牛黃丸又是另一問題，有人當作保健品，它其實是出血性腦中風急救用藥物，用作保健是「嘥氣」。

梁：如果老年病人想看中醫，我會提醒他們要主動告訴中醫本來有何病症，讓中醫調節藥方。有些中藥會影響腎功能或肝功能，要多加注意。

趁年輕調節好免疫系統

許：梁醫生算是很開明，好多西醫一聽到病人服中藥就好反感，更會嚇病人服中藥會與西藥相冲或令三高相關指數變高。

梁：實際上，有些第四期癌症病人，化療電療都做過了，唯一希望就是西藥系統以外的中藥。有些故事是中藥能令癌腫瘤縮小，試試無妨，惟要配合病情用藥。

許：我希望，多一些年輕人找中醫診治。現在很多鼻敏感、濕疹、哮喘等慢性病，如果趁年輕以中藥調節好免疫系統，有助減輕慢性病的病情。若然老了才來看診，已出現三高，正服用糖尿藥、血壓藥、降血脂藥等；我只能解決當下的傷風感冒不適，沒有能力令其免疫系統回復年輕，他不得不倚靠那些西藥去控制三高。