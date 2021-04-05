孕婦是否接種新冠疫苗的合適人選，的確是一個傷腦筋的問題。孕婦不幸感染了新冠病毒，病情會比一般人來得嚴重，胎兒也有早產的危險，應是疫苗的頭號保護對象；可是由於數據不足，醫學界還未掌握到疫苗對孕婦和胎兒的效用和安全度，世界衛生組織也不贊成給孕婦接種新冠疫苗。

多少年來，醫學界在孕婦用藥方面曾經碰了不少釘子，有些甚至演變成慘劇。主要原因是胎兒的身體組織和器官，正在發育成形的階段，特別容易受外來因素，包括病毒感染、藥物、酒精等影響而致畸形或功能障礙。因此世衛及許多管理藥物的當局，對處理孕婦使用新開發藥物時都存有戒心和小心翼翼。

暢銷孕吐藥 致過萬嬰兒畸形

發生於上世紀50年代的沙利度胺（Thalidomide）慘劇，是媽媽吃藥、胎兒受難的典型例子。沙利度胺本來由瑞士施巴（ClBA）藥廠率先研發，後來轉讓了給前西德的格蘭泰（Chemie Grünenthal）藥廠，原是作為鎮靜劑之用，後來發覺它對治療孕婦早期的晨早惡心嘔吐（morning sickness）療效顯著，而且似乎十分安全，沒有什麼不良副作用。藥物面世後馬上大行其道，在歐洲（包括英國）、澳洲和日本都賣個滿堂紅，暢銷全球共49個國家；有些國家甚至容許藥房毋須醫生處方出售。可是在美國卻沒有市場，這是由於美國食品及藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）鑑於有報告指稱，有長期服用沙利度胺的病人四肢神經受損，多次拒絕了沙利度胺在美國出售或使用的申請。

沙利度胺在美國以外的世界各地流行，過不了多久，不同地方的醫生便觀察到曾服此藥的孕婦，生下的孩子較多患上先天畸形，尤其是「海豹肢症」（phocomelia，即短肢畸形）。由於當年資訊不全面，加上醫學界對胎兒醫學的認識不深，並未覺察到沙利度胺和「海豹肢症」的因果關係。一直要到1961年，有兩名醫生在《刺血針》醫學期刊報道了兩者的關連，醫學界才如夢初醒。之後陸續有報道，沙利度胺不但和「海豹肢症」有關，亦會導致腦神經變異、視力不全、耳畸形、心臟結構異常等先天疾病；此外，服用沙利度胺會增加孕婦流產的風險。當時估計，世界各地至少1萬名嬰兒因為母親服用沙利度胺患上「海豹肢症」，反觀禁用沙利度胺的美國，卻一例個案也沒有。

無可避免地，事件引發許多訴訟，有關企業，包括格蘭泰藥廠和其他國家的承製商，要付出巨額賠償，但金錢的補貼，遠遠未能彌補患嬰的終生痛苦。事件給製藥業和醫學界帶來很大的教訓和警惕，研發藥物，未有足夠的研究數據，或只憑非孕婦人士身上獲取的數據，不會推薦給孕婦使用，就是這原因，今天許多藥物的說明書，都印上「孕婦不宜」的警告。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）