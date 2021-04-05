木棉花勁祛濕 「寒底」抵不住易瀉

木棉樹周身是寶，最為人熟悉是木棉花，作為五花茶主角之一，適合春夏潮濕天氣時清熱祛濕，木棉樹皮則可紓緩牙痛，木棉樹根能散結止痛。然而，中醫提醒，經常坐冷氣房、愛吃生冷食物、缺乏運動的人，不宜食用木棉花。

五花茶主要成分 清熱解毒

木棉花性涼味甘、淡，歸脾經、肝經、大腸經，具清熱利濕、解毒的功效。註冊中醫嚴耀堅說，木棉花可用於治療泄瀉、痢疾、血崩、瘡毒。用藥以曬乾為主，容易保存。註冊中醫潘咨遐指，木棉花可用作煮涼茶，例如五花茶就以木棉花為主要成分之一；也用以治療口臭、暗瘡及痱滋等「熱氣」徵狀。

根據《本草綱目》，木棉花「能行經絡，達病所，又入血分及去風殺蟲」，《抗癌本草》亦有載木棉花為抗癌藥方。惟潘咨遐強調，治療癌症需同時配合不同藥物服用，使用任何聲稱可抗癌或抗腫瘤的藥物前，必須諮詢中醫意見，不可隨便亂用。

拾花煲水飲 蟲卵細菌入肚

正值木棉花盛開，有人或會問可否拾起掉落的木棉花曬乾煲水？嚴耀堅表示有衛生問題，「自己曬乾比較麻煩，建議去藥材舖買」。潘咨遐補充，新鮮木棉花容易變壞，不適合入藥，亦不建議「自製」木棉花乾。路邊木棉花攙雜汽車廢氣，花內可能有蟲卵、細菌，單用清水未必可徹底清洗乾淨，「吃了仲衰」。中藥材經過嚴謹加工過程，最好還是到有信譽的藥材舖選購經處理的木棉花乾。

秋冬不宜服 偏涼傷陽氣

除了木棉花，樹皮、樹根亦有藥用價值。潘咨遐指，木棉樹皮又稱海桐皮，味苦；與木棉花一樣有解毒清熱祛濕功能，可散瘀止血，治療風濕痹痛、泄瀉、痢疾、胃潰瘍等。而木棉根味性辛平，有祛風除濕、散結止痛的效果。嚴耀堅補充，木棉樹皮入藥可治療牙痛，木棉根則清熱利濕、收斂止血，可用於治慢性胃炎、胃潰瘍、跌打扭傷等。而新鮮的木棉花蕊，含有豐富纖維，有助排便，但脾胃虛寒的人多吃或容易泄瀉，尤其是脾胃虛弱、經常泄瀉的人不適合食用。

縱木棉花可祛濕，但並非人人宜用，要視乎體質、季節而定。潘咨遐指，木棉花可解濕熱及去暑氣，在春、夏服用較好，秋、冬不宜。其偏涼易傷陽氣，亂用或導致「寒上加寒」，引發腹瀉、腸胃不適等反效果；經常在冷氣房久坐不動、缺乏運動的人，或經常進食生冷食物的人容易有虛寒體質，慎服。

文：姚穎彤、李祖怡

編輯：梁小玲

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