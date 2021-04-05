醫學滿東華：咳不停元兇 支氣管擴張

咳嗽成因多不勝數，大致可分為急性及慢性兩大類：

新咳（急性咳嗽——出現少於3星期）

‧呼吸系統感染

-過濾性病毒感染（流感、副流感、 2019冠狀病毒病等）

-細菌性肺炎（鏈球菌肺炎、黴漿菌肺炎等）

‧呼吸道疾病急性發作

-哮喘

-慢性阻塞性肺病

舊咳（慢性咳嗽——持續超過8星期）

‧鼻涕倒流綜合症

‧胃食道逆流疾病

‧呼吸道疾病（哮喘、慢性阻塞性肺病）

‧過敏性咳嗽

‧其他肺部疾病（肺結核、肺癌、支氣管擴張、纖維化間質性肺炎）

‧異物侵入

‧藥物引起（高血壓藥物，如ACEI及Beta-blocker）

雖然咳嗽是十分常見的感冒徵狀，但它往往潛藏許多嚴重病因，包括肺炎、肺結核、肺癌等，適當的檢查是必要，千萬不能忽視咳嗽對身體健康帶來的警號。

最近1至2星期才出現的「新咳」，有可能是呼吸系統感染所致，應盡快求醫，接受新冠病毒測試；並且時刻留意身體狀况，如出現高燒、痰中帶血或嚴重氣喘等嚴重病徵，則需要安排肺部X光檢查，甚至需要考慮入院治療。

沒有嚴重病徵但持續超過8星期的「舊咳」，原因有很多種，需要詳細了解病人病史，配合各種適當檢查，抽絲剝繭找出真正原因，對症下藥。

難清除分泌物 持續痰多咳嗽

經醫生細心詢問下，得知陳女士是非吸煙者，無長期病，不需服用任何藥物，既沒有鼻竇炎或鼻涕倒流的現象，也沒有胃食道或胃酸逆流的徵狀；她的咳嗽沒有季節性或晝夜性規律，咳嗽有時附有黏性白色痰液，但沒有帶血；她沒有氣喘、發燒、食慾不振或體重下降的徵兆。身體檢查大致正常，只是肺部聽診發現呼吸時有些粗糙雜聲。痰液微生物培植檢查顯示沒有細菌及肺結核感染迹象，肺功能檢查顯示沒有明顯阻塞性呼吸道疾病。最後醫生安排了肺部X光及電腦掃描檢查。雖然沒有任何可疑的陰影，卻發現了支氣管擴張的典型病變。經醫生進一步追問下，得知陳女士年幼時曾經患有頗嚴重的麻疹及肺炎，這很可能就導致了支氣管擴張的併發症。

支氣管擴張是指肺臟的支氣管永久性擴張，清除分泌物的能力因而受損，支氣管中的分泌物增加，引起持續痰多、咳嗽的徵狀。陳女士的支氣管擴張不算嚴重，醫生建議她注射肺炎鏈球菌結合疫苗及季節性流感疫苗，有需要時在家中做一些簡單胸肺物理治療幫助清除積痰，保持良好的生活習慣。

陳女士長期咳嗽的謎團終於解開，釋除了肺結核及肺癌等嚴重疾病的疑慮，她聽從醫生的建議，情况好轉，心情也開朗多了。

文：陳利（東華三院醫療中心（北角）主管、呼吸系統科專科醫生）