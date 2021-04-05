「小舟」鬼祟骨折 手腕僵硬難活動

常見跌倒手撐地受傷

舟骨是手腕裏8塊腕骨之一，因為形狀似一條船，所以名為舟骨。舟骨是手腕兩排腕骨之間的橋樑，支撐和帶動兩排腕骨的運動。同時，舟骨也是眾多腕骨中最容易受傷。常見受傷模式是跌倒時以手支撐落地，舟骨骨折在臨牀上以年輕人比較多。

一般骨折後，會出現嚴重腫脹和疼痛，這些明顯病徵提醒患者受傷相對嚴重，要盡早求醫。但舟骨骨折卻是少有的例外，即使骨折後病徵也不明顯，和一般扭傷分別不大，所以不少人延誤求醫，甚至多年後出現併發症才求診。

逾20%初步X光不明顯

舟骨骨折病徵並不明顯，但只要細心檢查，也會發現蛛絲馬迹。如果在按壓「解剖鼻煙盒」有疼痛，便要當心是舟骨骨折。雖然大部分骨折都可用X光準確診斷，不過，對於部分舟骨骨折，即使受傷後馬上做X光檢查，也未能準確地診斷，超過20%舟骨骨折在初步X光中並不明顯，需要做電腦掃描或磁力共振檢查。磁力共振同時可以檢測軟組織包括韌帶有否損傷撕裂。

變形難癒合 可致退化關節炎

舟骨其實是相當脆弱，它體積細小，超過80%面積覆蓋軟骨。它的血液供應稀少，血液由遠端至近端迂迴供應。舟骨橫跨手腕的兩排腕骨，外力容易令其骨折後變形，再加上即使骨折亦不易察覺，種種不利因素令到舟骨骨折比其他骨折更難癒合，更容易出現併發症。

舟骨骨折主要有兩類型併發症，包括骨癒合不良（mal-union / non-union）和舟骨缺血性壞死（avascular necrosis），它們都會引致腕關節提早出現退化性關節炎（osteoarthritis）。患者初時只有輕微疼痛，運動幅度不太靈活。但隨着退化性關節炎愈來愈嚴重，患者會出現手腕嚴重疼痛、僵硬，以及關節難以活動，連日常生活也受影響。

移位需手術螺釘固定

輕微的舟骨骨折可以選用保守治療，雖然癒合時間比較長，但利用石膏固定手腕部位已經可以令它癒合。如果骨折位置已經移位，便需要手術復位，大多數病人可以利用X光導航作經皮（percutaneous）螺釘固定，骨折癒合率達90%以上，再配合物理治療復康療程，關節活動度及力量大多可以完全恢復。

植骨提升癒合率

如果延誤治療而出現的亞急性骨折（sub-acute fracture），因為骨癒合不良的機率非常高，除了用螺釘將骨折固定外，還需要同時利用腕關節鏡（wrist arthroscopy）植骨（bone grafting），提高舟骨骨折的癒合率。

最後，部分病人延誤至出現併發症才去求醫，腕關節的退化性關節炎已經形成，這類病人只可以接受挽救性手術，關節運動幅度和力量會有較大影響。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）

編輯：梁小玲

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