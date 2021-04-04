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2021年4月4日星期日
星期日生活
念廖啟智老師
期待藝術逆民
周日話題：達叔與智叔留下的香港感覺
哲學角度：從警察國家談到試當真——以洪席耶理論看「香港電影已死」
果欄：追星作為the beginning of faith
星期日現場：李柱銘沒有收聲，香港人也沒有收聲
阿貓阿狗：#103 菜心夢
七情上面：傷逝港台，時勢惡，明月相隨
開門讀書：避世一小時
5年C班RE－U：什麼都嘗試 廚藝路上不孤獨
十二因緣：為什麼你在這裏
劇透紙背：《爸爸可否不要老》遺在昨日那抽屜的表
評影習寫：言論自由之後：《清譽被毁的卡達琳娜．布路姆》
家明雜感：智叔的平凡與不凡
影片簡評
咩世界：第186期 ／show肌
漫畫連載：That City那城 Vol. 40
星期日文學‧香港寓言故事：微言含大義，萬獸寓言的哲理
{鏗鏘達人}潘達培 專業崩壞，社會淪陷先兆
餐桌共學：意大利麵沒有最正宗？
科網世代：網上策展巧思 如何抓緊觀者眼球，投入畫中？
通識導賞：新疆棉風波引發品牌「表態潮」 良心生產，誰說了算？
街知巷聞：地產商保育識玩 民間點監督？
未來城市：主教山配水庫 保育與發展如何並行？
十二因緣：為什麼你在這裏
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【明報專訊】我時常去中學代課。
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念廖啟智老師
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