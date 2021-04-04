廖啟智老師是我於表演藝術的啟蒙老師，還記得當初報讀的時候，心中忐忑，因從未接觸過表演，但卻對此有着濃厚的興趣。全因廖老師的言教身教，令我更堅定的將表演藝術視為自己的興趣甚至專業。

因着宗教信仰的緣故，我小時候已留意過廖老師的經歷，知道這些年一路走來，實在毫不容易。但他不但沒有放棄，更將這些深刻的經歷轉化成演戲的「材料」，很記得在《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》的其中一場戲（那時候我剛剛被取錄，所以特別有留意廖老師的演出，希望可以對他有更全面的認識），講到他所飾演的角色為了包庇兒子，反而最終令兒子被殺，從他的眼神見到那種父親想念兒子的掛心和難過，令我既感動、讚歎。

很記得當初期待了一個學期，才有機會上第一堂的演技課，但我當時因家中有事未能出席第一堂課，心情非常複雜，因我不想第一堂課就缺席令老師對我留下不好的印象，所以我特意寫了一封電郵向老師請假，更拜託同學替我轉達信息，望老師見諒。因為我曾經在校園遇到他（他在校園的時候總是有一股氣場，當時亦思考良久才敢鼓起勇氣去發問，後來與他相處久了，就知道這是他低調的性格，其實他是很友善的），當時冒昧的問了一句「老師你好，做演員有咩要留意？」老師看着我思考了數秒（那時我心想「大鑊了」，是不是問錯問題？漸漸就發現他經常都會這樣思考後再回答，可能是為了準確表達心中的意思，避免說話讓人誤會吧。）然後說「準時囉」，令我知道態度是一個演員的基本要素。

做演員前 先學做人

及後，在上課的時候，廖老師亦不單教授我們演技，因為在成為演員之前，首先要學懂做人。記得有一次他要我們凝視鏡中的自己，並問我們自己最不滿意身體哪一部分。他指出其實人人都有不完美的地方，但我們不需要改變，反而要學懂接受，他說「身體髮膚，受之父母」，要接受自己的不足、接受自己的不完美，演出不止是靠外表，更是需要我們內在的信心。而且，他亦很盡力教導我們，每一堂課都會善用每一分每一秒，為的就是想我們多嘗試多練習，每一次練習後，他會與我們討論，提醒各人有什麼需要改進的地方（很記得有次練習後，他說我的聲音動聽，是先天優勢，但要更用心去感受角色，讓自己相信，當時的我內心非常興奮，並反覆思索老師的話，令自己不斷改進）。甚至有時下課後，他也不會立即離開，反而讓我們去問問題，並耐心解答。這段時間是我讀書以來最享受和專注的一節課，很感恩有幸遇上他，被他教導。

老師的敬業樂業

得知老師離開後，心中頓了一頓，覺得整件事很不真實（尤其從新聞得知他患癌，直至他離去，也只是短短數天內發生的事），無法想像以後就再沒有機會與他見面和交流。這段時間，總會不自覺地不斷觀看他從前的訪問片段和演出，特別是不同媒體的訪問，因為這一個才是真正的他。面對媒體，他的說話總是會帶一點風趣，因為他知道這是他工作的一部分；面對學生，總會對我們循循善誘，認真非常，因為他知道這也是他工作的一部分。這就是他的敬業樂業。此外，我偶爾會打開手機，重溫當時老師為我們示範《相約星期二》的選段（那是當時考試的題目，他總為我們示範，教導如何走位和講台詞等），以往重溫總是在緬懷過去上堂美好的時光，但從現在開始，這片段就多了一重意義，彷彿是我和他最後的連繫。

課堂上，我曾分享最深刻的電影是《無間道》系列，尤其是《無間道II》，記得當時同學說笑話我「擦鞋」（因老師有份參演），但實際上該片的「時代感」，的確令我有很深刻的感受，最後一幕的主權移交，體現着一個時代的終結，亦是另一個時代的開始。本來新開始通常都有正面積極的意味，但當身邊事物逐漸變得陌生；認識的人慢慢離去。令我疑惑這還是一個好的時代嗎？可能是也，可能不是，也可能這只是一個不再屬於我們的時代而已。廖老師的離去實在是香港影視界的損失，但我們作為學生更應將他的教誨傳承下去，在不同位置上努力，相信老師知道亦會感到安慰。

願廖啟智老師一路好走，希望將來天家再會。亦願上帝安慰師母及其家人。

「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。」

《聖經》〈提摩太後書4章7節〉

學生 李文杰

之二：相約星期三

「小智食肥咗會變咗咩啊？係智漲。咁小智減咗肥呢？係智縮（叔）!」

私底下的智叔一點架子都沒有，甚至還可以說是有點可愛。連學生講出咁爛嘅gag，都全盤接受，會畀足面一齊笑。​智叔的堂都是逢星期三上，在一間小小的鏡房。每次他都頂着一頭帶點亂的髮，手上拿着一杯剛買的熱咖啡，看起來就像一個普通的大學講師。​沒有距離感，不會讓人覺得他是個難以接觸的銀幕明星。

智叔是我演戲的啟蒙老師，也是我最敬重的老師。我是轉班生，由機燈系轉到表演系，當時對演戲沒有任何經驗。轉track後第一堂就是上智叔的課，我整個人怯到不行。別的同學都有在Year 1修過智叔的課，已經認識智叔。而對我來說，他是從小在電視看到的大明星「廖啟智」。在他面前做戲，我緊張得連台詞也說不好。每次和他對看，都覺得他能把人心底看穿。他總能看穿我的不自信和不確定。每當智叔在點評我堂課表現的時候，總會額外為我加上幾句鼓勵，為我打氣。

演員的修養

雖然智叔嚴肅寡言，但他其實是一個很溫暖、很窩心的老師。​我們acting的學生畢業後，會準備grad show，智叔當時有電影開拍中，他二話不說答應出演我們的舞台劇，還抽出幾天時間跟我們排戲。他會趁拍戲的空檔時間趕回學校，逗留半小時跟我們影畢業相，又再趕回片場。記得grad show那天完結後，智叔沒有馬上離開。他逗留了很久，也不怕被觀眾一直要求合照。我也走了過去，問智叔：「你仲記唔記得我？」智叔學生眾多，我表現又不突出，加上距離最後一次上課已經差不多一年時間，我以為智叔不會記住我這個平凡的學生。智叔笑着回答我：「梗係記得啦。」然後說出了我的全名。那一刻其實我真的好感動，被智叔記在心上的感覺。現在回想起，我應該要親口向他表達感動和謝意。

智叔在教我們處理劇本時，很少會教如何「演」，更多時是直接做一段戲讓學生觀摩吸收。做戲是把自己的心剖開來，把人生的種種經歷所感受到的情緒放在角色上。智叔的人生並非一帆風順，曾經發生不少難過傷心的事。他把那些痛楚和歷練轉化成演戲的養分。在示範詮釋角色時，他不需要準備，一秒就入戲。一顰一笑、肢體動作和對白都在傳達角色情緒。他的戲特別有感染力。演起女角時，亦維妙維肖，甚至比我們這些女學生都還要可愛嬌俏。有一堂，智叔帶來莊梅岩先生的劇本《野豬》，是一個現代都市寓言故事。《野豬》的台詞深奧又繞口，不止我，其他同學都表現得不好。我們演出對白甚多甩漏，常常不自覺地改掉原本的台詞。智叔對於完成劇本有他自己的堅持和執著，是他作為專業演員的追求。在他身上，看到作為演員應要具備的修養。他對我們說：「你好叻咩，走去改人哋啲嘢。編劇這樣寫一定有其理由，一個好嘅劇本每一個字都有編劇想表達嘅意思。」

「使命感其實喺一種好脆弱嘅嘢，frustrate到某個階段，錢可以動搖佢、權力可以動搖佢、屋企人、陌生人、社會環境都可以動搖佢……要經歷人生而保持最原始嘅聲音，唔係咁容易。」——《野豬》

才剛知道智叔患癌的消息，不久就收到噩耗……至今仍難接受智叔已離去的消息。雖然相處時間只有一個學年，但是智叔是我們（代電影學院歷屆的acting學生說）最敬愛的老師。最後悔，當時應該親口跟你說，我很喜歡睇你做戲，我很多謝你花時間在我們身上，我很感激你記住我。應該要把握時間，向你請教更多演戲做人的學問。你的自我要求，對演戲的執著，都影響了我甚多。那一年逢星期三的課堂，是我人生最捨不得的時光，我們再相約星期三。

Rest in peace.

一路好走 主懷安息

2018年浸會大學電影學院高級文憑表演系畢業生 朱素賢

編輯•蔡曉彤

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