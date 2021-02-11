肌感調控減過敏 360°KO刁鑽位 聰明鬚刨 拍住手機教剃鬚

男士剃鬚幾乎是每日的指定動作，卻未必人人駕輕就熟，不少男士由於手法、力度不當，或用上不合適的鬚刨，剃鬚後或會出現皮膚泛紅、灼熱、紅腫痕癢等敏感徵狀，令人煩惱。Philips最近推出的Shaver 7000系列鬚刨，首次加入肌感調控技術，宣稱能減少剃鬚時對皮膚的刺激。

追蹤剃鬚動作 亮燈提示

Philips Shaver 7000的肌感調控SkinIQ技術，運用內置的動作感應器，偵測、追蹤用家的剃鬚動作和時間，並因應不同用家使用時的導向操作、不同的面形輪廓及皮膚狀况，自動感應並調節刀片轉速。鬚刨還會作出相應提示，如果是正確的剃鬚動作，例如是小幅度的打圈，動作感測提示會亮起綠燈；遇上不正確的剃鬚手法、時間，則會以橙燈提示。SkinIQ技術帶來個人化的剃鬚體驗，適應不同男士的肌膚需要。

偵測鬍鬚密度 調節刀片轉速

除了智能動態感應，鬚刨亦有先進的鬍鬚密度智能感應功能，每秒偵測125次，並根據鬍鬚密度自動調節刀片的轉速，從而保持剃鬚時操作穩定。例如剃除濃密鬍鬚時會自動提升刀片轉速，減少拉扯；相反鬍鬚幼細或稀疏時，鬚刨便會自動調慢轉速，減少皮膚受傷的風險。鬚刨的塗層物料亦特別下了工夫。藍色刀頭外環有防敏微珠塗層，每平方毫米密佈達2000顆順滑微珠，品牌宣稱塗層有效減少鬚刨與皮膚摩擦約25%，以減低對皮膚的刺激。

作為智能鬚刨，Shaver 7000亦可以連接手機。在手機上安裝GroomTribe App後，在剃鬚時可以無線連接，不單可看到鬚刨電量，更可以追蹤記錄用家皮膚狀况及剃鬚習慣，實時引導用家改善剃鬚。另外，App內亦會詳細記錄剃鬚動作、時間、技巧分析等數據，用家可以因應這些資料設定個人化的剃鬚方法。

無線清洗座 1分鐘深層清潔

除了內置的智能系統外，最基本的刀頭設計亦一絲不苟。刀頭內置45片自動研磨的精鋼刀片，每分鐘旋轉最高可切剃9萬次；加上配備全導向輪廓感應技術的360度浮動刀頭，令剃鬚時刀頭與臉部輪廓更貼合，就連難以剃得乾淨的下巴、喉核等刁鑽位置都照顧到，減少大力壓按剃鬚而對皮膚引致壓力。今代Shaver 7000特別改用五邊形刀頭設計，配合外圍的鬍鬚導引壓線，可更準確導引不同生長方向的鬍鬚至最佳切剃位置。跟機的無線快速清洗座很細小，只需要1分鐘就可以深層清潔電鬚刨，品牌還有專用洗潔劑，宣稱比用清水冲洗潔淨10倍。

■Philips Shaver 7000

售價：$1598起

查詢：2619 9663（Philips）

文：JJ

編輯：梁小玲

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