「無人」士多暗藏工作坊 教拉花紮染烘焙攝影

走近一點細看，便會發現汽水櫃內的奶茶、涼茶、玻璃樽裝汽水都有標示價錢，但寫明「自助付款」。櫃面放置了一個從前人們用來放麻將的鐵箱，客人拿取飲品後可直接把錢投進去。這個正是「甲乙丙工作室」4名合伙人的傑作，說到底，裏面的工作室才是店舖重點。

提供平台 助年輕人開班

創辦這間工作室的4名男士全是70、80後，來自不同行業，有做工程，也有做銷售，他們在工作上認識，一直想設立一個平台幫助本地年輕人開展生意。創辦人之一的Gary Chan說：「我們認識很多不同界別的『師傅』，知道現在生意難做，尤其是年輕一群，想找個地方開班也不容易。我們便想做一個平台，協助他們安排場地、宣傳、招生等事宜，讓他們可以在自己的行業發光發亮。」

無人看管飲品 自助付款

先說門面的自助式經營，為何幾個老闆藝高人膽大，飲品無人看管，不怕大家不付款？他們不約而同表示開業以來，只是「唔見咗一支奶茶」，他們亦沒有刻意記帳，但就發現錢箱內的錢總是有多無少，代表有客人因不想找贖而多付金錢。Gary指這個雜貨店只是他與伙伴們的情意結，志不在賺錢，純粹為開心。他們最初的構思就是要放一台懷舊汽水櫃，其中一個partner特地從九龍城走到青山道，想找士多買一台現成的汽水櫃翻新，更按舊汽水櫃上印着製造商的電話逐一查詢，怎料廠家一一表示已停產，最後唯有找一家做冷氣工程的公司訂做一台全新的，「你可以說是貪好玩，但我們卻見到有父母特地帶孩子來買汽水，讓小朋友學習如何用開瓶器打開汽水蓋，讓我們覺得很開心」。

自去年9月開業以來，工作坊舉辦過各式各樣興趣班，如紮染、烘焙、攝影、花藝、咖啡拉花等。其中最受歡迎的要數2016年國際金茶王陳子平教授的港式奶茶班，每次開始接受報名均火速額滿，現時候補名額排至5月。原來最初陳師傅很喜歡這個店面，他的徒弟特地多次來訪，想找老闆洽淡寄賣奶茶，甲乙丙老闆們想到不如邀請師傅來開班，結果一拍即合，雙方一直合作至今；而寄賣的「師父好茶」更加一樽難求，據知每逢周五晚來貨50、60樽，店員便會立即把奶茶上架，通常到周六下午已經售罄，能否買到就要碰碰運氣了。

■甲乙丙工作室

地址：深水埗鴨寮街80號

開放時間：下午2:00至晚上11:00（周一及二休息）

查詢：9065 8384

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