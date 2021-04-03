選物店×咖啡室×展覽廳 鴨寮街「小白屋」滿足食買睇

（註︰本版相片受訪者及模特兒按拍攝需要暫除口罩）

近半年深水埗區變化很大，布行、車房愈來愈少，大南街、黃竹街一帶，文青系咖啡店一間接一間地開業，每逢周末都聚集了來打卡的年輕男女，使本來老氣橫秋的舊區完全「洗底」。其中以售賣電子零件和舊物聞名的鴨寮街，亦增添了多間新店，當中純白色門面的WOMANBOSS更令人眼前一亮。

深水埗人流多 夠「街坊」貼地

從玻璃櫥窗望進去，你或會以為WOMANBOSS不過是一間售賣女性用品的舖頭，但它其實不止是一間商店，而是一個概念空間。近門口的區域是以女性為目標顧客的select shop（選物店），貨品中不少是來自女性創立的本地原創品牌。再走進去，是一間以粉紅色為主調的咖啡室，提供各式花茶、咖啡、主食及甜品，四周掛有來自世界各地及香港藝術家的畫作。沿紅色扶手樓梯拾級而上，則是設計簡約的空間，放置精選產品及書籍，有時會化身為展覽廳或工作坊，這裏也是寵物友善的用餐區。

WOMANBOSS的前身，是由港人Bonnie Chan Woo於紐約創立的網上平台，透過網絡媒體和網購推動正面價值觀及宣揚男女平等概念。後來她構思在紐約開設實體店，惟受疫情影響，實體店改於香港開設。雖然Bonnie當時在紐約，但在她的構思和帶領之下，主理香港店的Joseph Luk便與團隊開始策劃。他們首先選址深水埗，是因為夠「街坊」，「這裏人流多，也很有社區特色，是一個貼地而有趣的地方」。Joseph認為實體店重視人際間的交流，如店內的畫作、零售的品牌，大部分都是他們細心挑選，主動聯繫合作的品牌，當然也有些是由朋友介紹，或者知道WOMANBOSS理念而主動提出合作。管理模式上，WOMANBOSS亦採用較新穎的方式。「我們的生意模式和公司架構也較特別，雖然這裏有咖啡店，有零售，但人手不會因而劃分，崗位不會分得很仔細，冲咖啡的同事也可能要幫忙銷售或向客人介紹展覽品。我覺得新一代的同事都喜歡這種工作方式，因為可以學得更多。」

度身訂做fusion 人均$500起

零售區的產品除了主打女性用家，也希望帶來保健和環保類的產品，例如來自美國的骨膠原產品、本地純素護膚品。他們甚至先讓公司團隊試用後才決定是否引入，如安排職員到護髮品牌的salon體驗，回來後便能向客人介紹產品特點。

位於深水埗當然不能沒有咖啡室。這裏的咖啡室空間寬闊，沙發位舒適，場內更定期轉換不同藝術家的作品，有些可讓客人即場購買回家。食物則由90後主廚Chef Phoebe負責，飲品如Iced sesame mountain、Ruby berries shake with collagen，全部賣相吸引，絕對適合相機先食；輕食方面有酸種多士、抹茶或朱古力蛋糕等，更會配上本地種植的食用花，好看又好吃。最初咖啡店在晚上6:00便停止營業，但隨着防疫措施放寬，這個空間亦推出晚市餐飲體驗，由Phoebe發辦，按照客人喜好及時令食材創作3至4道菜的fusion、off menu晚餐，人均消費$500起。

■WOMANBOSS

地址：深水埗鴨寮街82號

網址：shop.iamwomanboss.com

文：顏燕雯

模特兒：Bobo

編輯：梁小玲

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