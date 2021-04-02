發現香港茶、大花鶴頂蘭 博物學家栽種香港物種史

博物學是指研究自然界各種事物的學科，包括動物、植物、礦物等，「業餘博物學家」即沒有專職科學或未曾正式受訓練。自從自然科學概念出現，18至19世紀博物學在歐洲社會更像個人愛好，猶如紳士志趣，亦反映社會地位。業餘博物學家靠經驗及嘗試，不懈地蒐集及記錄物種，策展人之一鄭頌賢說：「他們都有『正職』，花上公餘時間步向大自然，可見到一份很強的熱誠。」

場內置有一幅《香港的瀑布》（1817年）畫作複本，乃記錄1816年英國阿美士德使節團訪華，尋求清廷開放商埠，船隻進入香港水域，發現清澈的水源補給。該船首席船醫克拉克．亞卑路（Clarke Abel）決定登島勘探，蒐集岩石及植物樣本，遇上盛放的桃金娘和地菍。雖然他在遊記曾指香港「荒蕪」，卻蒐集到好些標本，可惜在回航時遇上凶險全部遺失。小島初見的博物旅程幾乎無功而還，只有其文字筆記存世，成為香港早期重要博物文獻之一。

繪「香港茶」細節 辨別佐證

鴉片戰爭爆發，1842年割讓了香港島，在殖民時期，在地博物學研究慢慢建立，並開始發現一些原生物種。其中一個特殊的人物名為約翰．艾爾（John Eyre），他是軍人，卻畫畫了得。艾爾不是分類學家，但幾乎每天遠足，約4年間繪下約200幅開花植物水彩畫，提供大量細緻素材辨別新物種，更因而發現香港唯一會開紅花的原生山茶花「香港茶」（Camellia hongkongensis）。1849年，艾爾在太平山的溪谷首次發現，當時以為是一般山茶花。鄭頌賢解釋，其筆下精準捕捉啡色苞萼、紅色花絲，為現今在野外辨別香港茶的其中兩項細節，證明他繪畫一絲不苟。至1859年，英方專家才正式證實此為新種，一朵香港茶正式「誕生」。由鮮艷顏料打開序幕，香港茶經多年保育，現可在山頂、薄扶林、大潭找到，但仍為瀕危物種。

研究蓪草紙 反映龐大關係網

香港作為接連世界的轉口港，自然成為物種樞紐，更折射出帝國殖民的脈絡。開埠初期香港未有公共動植物公園，靠的是私人花園培養植物，包括位於中環的格林堤園（Green Bank），據指與現址蘭桂坊命名有關。英人積極尋鴉片及茶葉外，另亦有利可圖的作物，例如紙質有點像牛油紙的蓪草紙，同時讓英國皇家植物園（亦稱邱園）大感興趣。邱園發散在華南地區的植物愛好者及專家，望能把蓪草活株送往英國研究，纏繞十載亦失敗。場內展出一幅巨大的人際網絡圖表，反映蓪草運送如何動用各方，從中可見商貿、洋行、鴉片買賣、香港政府、博物學家關連緊扣。事實上蓪草最後乃由第四任港督寶寧兒子John Bowring，特製一個保溫箱並經昂貴的陸路運送，1852年終送抵。鄭頌賢表示：「植物被帝國視為利潤來源，他們會看看那地方有何資源可用。當然亦有很多人醉心大自然，探索成果亦很有科學價值。」

「紙上博物學家」 介紹本土風物

「關於博物學家，其實留下來的記載很少，早期他們可能來了香港幾天而已，可是到後期，人物的故事分量愈多，在這裏研究很多年，是大半生，甚至一生。」她接道。場內介紹戰後業餘博物學一個重要轉折——普及化。來到20世紀，即使不用「博物學」三字定義，社會人士也會用自己的方法和語言介入大自然。表表者有本地旅行家黃佩佳，寫下香港好山好水好路線，象徵華語大自然書寫之發展。作家葉靈鳳則在1947年起長期在報章介紹香港風物。他被稱為「紙上博物學家」，原來資料大部分來自1930年代的《香港博物學家》英語季刊，另參考《新安縣志》、《廣東新語》等，1958年出版了具影響力的《香港方物志》。

保育日漸受到關注，後來者承接前人的紀錄，一點一滴灌溉對本地環境珍愛之情。香港地小卻物種豐富， 但要找尋物種亦不容易，包括獨有種（endemic）盧氏小樹蛙，亦有大眾較陌生的原生種（native）大花鶴頂蘭（Phaius wallichii）。大花鶴頂蘭的發現者，就要講到土生土長葡萄牙人歌莉亞．白理桃。戰後她在大埔理民府任職秘書，後為公務員廿載，公餘致力跟隨學者及專家做田野調查，自發學習栽種及分析植物。其牽頭成立的香港野生蘭花組，約10年間成功訪尋、記錄共117種香港野生蘭花。

白理桃與大花鶴頂蘭

鄭頌賢補充：「她有許可獲准帶野外蘭花回去培植及研究，種到它開花，有足夠資料則送去鑑定。」1974年，她在嘉道理救出幾株受修路工程影響的蘭花，當時專家指為紅鶴頂蘭。然而，經過反覆求證及對比標本等，25年後發現此乃全球的新種大花鶴頂蘭。鄭頌賢說：「由這個世界沒有DNA鑑定，到有DNA鑑定，終於確認其物種，是一個很漫長的旅程。」

「科學界以發現者命名新種的例子有很多，但白理桃很少以自己名稱命名。」鄭頌賢說：「她一直參與及堅持保育工作，亦對香港好有感情。」白理桃退休後加入嘉道理做研究，時常跟年輕工作者登山及分享植物心得。不止研究蘭花，她亦有份成立香港文物學會，反對政府拆卸香港九廣鐵路總站（九龍車站，現尖沙嘴鐘樓位置），雖然行動失敗，卻成為本地文物保育起點。盡己力，多走幾步，鄭頌賢表示，業餘博物學的精神反映人人都可成為公民專家，一起參與研究及記錄。

展覽最後一部分展出21名現時的業餘博物學家，分別倡議、書寫、作畫、製作標本等，以不同行動回應大自然靈光，鄭頌賢說：「你跟我，都可以用自己方法做到。」西方博物學的到來源於殖民背景，香港曾被稱為「島不生蛋」、「寸草不生」（barren rock），原來是未看清，未發現。隨着社會轉變，愛好者四出找尋本土生態，一步一步早已寫出豐富故事。就如那大花鶴頂蘭，多少春秋後她終於知道，自己與別不同。

■「牠它他的生態半部曲」展覽

日期：即日至4月14日

地點：香港科學館地下展覽廳

門票：免費

查詢：2732 3232

備註：設入場限額，詳情可參閱香港科學館網頁

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

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