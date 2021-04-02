龍運E33屯赤隧道之旅 搭機場巴士 屋邨遊到漁村

●(1) 龍逸邨站

龍門居「掃街」 燒賣大阪燒爭寵

我們在屯門出發，要應付整天行程，一於先餵飽肚子才起行。龍逸邨站附近的龍門居食店林立，數開業最久的，有經營逾20載的悅來老朱小食，其燒賣及牛肉球均由店主朱太親手製作，外形飽滿大顆。朱太每天清晨開工，以雜魚打漿製作燒賣，出品勝在味道新鮮，魚香濃郁，亦具幽幽果皮香。

龍門居另一熱門食店，是主打大阪燒和牛肉飯的東屋台。大阪燒厚身足料，章魚、柴魚、粟米、椰菜等配料下得豪爽，除章魚原味，還有火炙芝士海鮮大阪燒、海量海鮮大阪燒等口味。飽餐後到龍逸邨站上車，展開E33線巴士遊。

悅來老朱小食

地址：屯門龍門居商場地下25號

查詢：9424 6994

東屋台

地址：屯門龍門路50號

查詢：5726 2068

●(2) 兆山苑站

坐「井」觀天

破格運動場打卡

坐3站後來到兆山苑站，這個住宅區看似平平無奇，但在港產電影《幻愛》團隊細膩的運鏡下，造就出不少唯美浪漫的畫面。例如輕鐵蝴蝶站是戲中主角阿樂（劉俊謙飾）以手機錄下與欣欣（蔡思韵飾）對話的地方，車站附近一條行人天橋上，可捕捉輕鐵徐徐駛至的畫面。井形設計的湖景邨則是阿樂居住的屋邨，大廈中庭設巨大天井，陽光由此而進。在低層舉機以仰視拍攝，或倚着欄杆向走廊取鏡，不難拍出充滿幾何美的影像。

附近另一拍攝熱點，是去年中翻新的兆禧運動場。一反傳統運動場多以棗紅或綠色為主調的設計，兆禧運動場滿眼鮮明的藍色和橙色，叫人眼前一亮。場地佔地逾4萬平方呎，設籃球場、多用途球場、緩步徑、平衡車賽道等。即使不是運動愛好者，上來邊逛邊看人打球，也有振奮心情的作用。

●(3) 東堤灣畔站

逛百年漁村 歎時令靚蟹酥脆炭燒鵝

回兆山苑站上車，巴士很快轉入屯門至赤鱲角連接路。全長約5公里的屯赤隧道，深入水平面以下約60米，是目前香港長度和深度第一的行車隧道，但平日車流不算多，順暢時通過隧道只需約5分鐘車程。

到東涌後在東堤灣畔站下車，踏上東涌小炮台小徑，走約10分鐘，就到法定古蹟東涌小炮台。參考《廣東通志》記載，一般相信炮台建於1817年，用以扼守大嶼山北岸，惟現時炮台已不見大炮蹤影，只餘一角曲尺形的護牆。

離開炮台往下行，便是馬灣涌村。雖然旁靠公屋逸東邨，但逾百年歷史的馬灣涌村，依舊一派漁港風情。昔日此村是東涌的經濟核心，漁農業興盛；現時村內棚屋、村屋及各類小店並存，時見舢舨及漁船停泊岸邊，鼻息間飄浮着漁村風味。

村內東昇樓海鮮酒家的老闆兼村民Ray指，馬灣涌村附近海域現在仍可捕捉到藍花蟹、鱲魚、石蟹等海鮮，石蟹屬3月時令海鮮，藍花蟹則在清明後開始長肥。一嘗他捧來的薑葱炒石蟹，不但蟹肉鮮甜，掀開蟹蓋還有不少肥美蟹膏。店內另一名物炭燒鵝則用上海鮮醬、沙薑、甘草、八角，甚至花生醬等10多款材料醃鵝，外皮酥脆，肉質鹹香。吃飽後繼續遊村，走到近逸東邨旁有多條小路能通往海邊，不妨隨心散步，細賞風景。

東昇樓海鮮酒家

地址：東涌馬灣涌村涌口街94號地下

查詢：2988 1494

●(4) 國泰城站

機場附近踏青 細賞古物

以往來到赤鱲角，不外乎為了上機外遊，很少人會留意到機場附近原來有一大片綠草如茵的公園，不但是野餐散步的好去處，亦保留了赤鱲角的歷史，這個地方遠至新石器時代已有人居住。在國泰城站下車，附近的古窯公園原址保留了在1991年出土的香港首個元代鑄爐遺址，鑄爐內礦渣的主要成分是鐵，經年代檢定分析，說明早至元朝，島上可能已有冶鐵工業。

古窯公園毗連香港國際機場古物園。1990年代赤鱲角機場動工，古物園內展示了興建機場時所用的巨型絞刀零件及載重車輪胎。參觀後可登上公園後方的觀景山，只需20多分鐘步程，便可飽覽東涌及東涌灣的景色。

◆E33號線．班次：6至30分鐘1班，「APP 1933 - KMB．LWB」提供巴士抵達時間

全程車費：$12

車程：約65分鐘

文：宋霖鈴

圖：蘇智鑫

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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