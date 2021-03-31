發揮創意 即場砌玩具 投入遊戲 重拾生活趣味

玩，到底有多重要？「玩是天生的本能，小朋友生下來就懂得玩。」策展人之一Milk Design 創辦人及設計總監利志榮說。玩樂是人的天性，但隨着年紀漸長，忙於讀書和工作的我們卻漸漸忘了去玩、去享受玩的樂趣。他最近聯合策展了「Play Lives好玩日日」展覽，旨在讓人重拾「玩的本能」，了解玩樂與設計的關係。「玩樂和設計，都是透過理解我們身邊的環境，然後去塑造、改變它。」

本次展覽分為4個展區，由淺入深地帶訪客進入玩樂的世界。甫進場迎接大家的「玩樂開始」，放了8件大型玩樂裝置，訪客可以和朋友協力合作，把方塊層層疊上去；又或用扇子和乒乓球來個競技賽，鬥快把桌子上的乒乓球扇到對面去。大家亦可用一條紙上的紅線和畫筆發揮無限創意，把它變成《小王子》裏吞下大象的蛇、或是一個哈哈笑。

這些簡單遊戲背後原來蘊藏深意。另一策展人PolyPlay Lab 創辦人Rémi Leclerc解釋，這8個遊戲可以連結至人出生成長的不同階段：「嬰兒的成長過程中，發展出組合、操縱、想像等能力後，可以發揮創意（creative play）；在認知（cognitive play） 和社交（social play）過程中，你可以和其他人接觸，分工合作；最後則進入競技階段（competitive play）。」

一場遊戲熱身後，下個展區是「玩中作樂」，訪客可飽覽不同的玩樂設計，當中以戰後和回歸後的香港本地設計為主。「影像遊樂」部分恍如一個街邊報紙檔，展示從以前到現在的紙本娛樂，例如《老夫子》、《從前，有個香港》等，不但為人們提供娛樂趣味，還把當時社會周邊環境記錄了下來。近年有本地玩具設計師把經典娛樂影像改造，加入個人風格，例如Awesome Toy便把老夫子重新演繹，變成機械老夫子和小夫子。「物件遊樂」則佈置成一個玩具店擺設櫃，展出加入了機械和編碼等元素的玩具設計。

在「身體遊樂」部分，與「身體」相關的不同玩意走上catwalk台，包括型格figure、時尚漫畫等。利志榮簡單介紹了香港的figure發展史：「最早期香港的工廠為很多外國公司生產玩具，例如Barbie等。但這些工廠之後開始想做自己的產品和設計，覺得應該要有自己的文化，便在1980年代或更早的時候開始做李小龍的figure，於是李小龍便成為了這些figure的icon，之後還出現了黃飛鴻等，把中國文化放進玩具裏。然後玩具開始從模仿真人變成更abstract的作品，把設計和玩具放在一起，將它變成limited edition、或者一些可以用藝術形式表達的figure。再到了近期，則流行搪膠玩具。」

玩樂從實體轉移到虛擬空間

展覽內可找到珍貴的《13點》漫畫，自1960年代開始，這套漫畫啟蒙了不少女孩對於身體和時尚的概念。多年來，遊樂的「場地」亦不斷演變，在「空間遊樂」部分，展出了1960年代葵涌石籬曾出現的前衛遊樂場設計，而前幾年大熱的手機遊戲Pokémon Go，則是玩樂從實體空間轉移到虛擬空間的絕佳例子。

除了玩樂，「玩」本身也是嘗試和實驗的過程。「玩出個未來」展區展出具實驗性質的設計師作品，玩味濃之餘，亦藉着作品帶出對社會現象的反思，例如設計師區德誠的作品「看字」把漢字和城市的影像重新組合，塑造出一個個富有趣味的意象。「玩樂實驗室」展區中，訪客則可以發揮創意，動手做一件屬於自己的玩具。訪客從扭蛋機扭出3D打印出來的玩具配件後，與紙、繩索等物料配合，可以砌出風車等簡單玩物。

體驗3D打印製作玩具

負責這個玩樂項目的設計師許嘉敏表示：「很多人都常常玩平板電腦，小朋友已經開始不再走出戶外去探索。」結合策展人希望訪客能即場砌玩具的構思，這個項目讓訪客重拾動手玩樂的趣味；現場所見，不止小朋友，連大人也玩得不亦樂乎。工作台上還放了一部3D打印機，讓訪客可以一窺3D打印玩具的過程。另外，許嘉敏亦在展覽期間舉辦「玩具製作工作坊」，讓小朋友體驗3D打印和製作玩具的樂趣之餘，同時學到與3D打印和玩具製作的相關原理和應用。今日（31日）開始， 展覽會場的地下中庭亦會加設一個遊樂場，讓大人小孩們在看展覽前後能在戶外空間動動身體，玩埋一份。

●「Play Lives 好玩日日」展覽

日期：即日至4月30日

時間：早上10：00至晚上7：00

地點：灣仔茂蘿街7號3樓

查詢：3793 8479

網址：https://www.designspectrum.hk/activities-programmes/

備註：玩具製作工作坊於4月4日下午4：30至5：30舉行（須預約報名，免費入場）

文：鄧捷

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

電郵: feature@mingpao.com