News：藝術家製成親民家品

IKEA早於2015年推出Art Event collection，對上一次推出是2019年以地氈為主的系列。合作名單早於2019年在品牌的Democratic Design Days發布，單位來自世界各地，包括美國的Daniel Arsham、以荷蘭為基地原籍新西蘭的Sabine Marcelis、日本的Gelchop、德國的Stefan Marx及主場國瑞典的Humans since 1982，但因疫情推至今年發布。

今個系列的最大不同之處，是一改以單一產品類別的做法，而是各有各設計。Daniel Arsham以他的簽名式作品Falling Clock為靈感製成掛鐘，Humans since 1982用上他們的多組指針組成圖案的手法，以無人飛機翼製成掛牆裝飾，Gelchop則將品牌常用的六角匙化為燈飾，全都具藝術家本身的作品特色而不失實用。

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