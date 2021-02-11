教大GPS：網上體育課如何改良？

近九成體育教師有教學壓力

大部分受訪教師認為，網上體育課只能提供簡單的體適能訓練，亦只能教授運動的理論及規則，很多時候教師難以在網上實踐技巧訓練，例如球類運動的控球、運球、傳球、發球技巧等，學生在缺乏實踐機會下，都不能全面掌握運動的技術，因而阻礙技能上的進步。亦因為缺乏運動實踐的機會，使學生的體力活動量亦未能提升。

另外，大部分教師認為網上體育課難以保持學生的學習動機及興趣。儘管教師已透過不同的方式去吸引學生的專注力，例如生動的PowerPoint、短片及具創意的居家活動，但始終難以代替面授過程中教師與學生之間，以及學生與學生之間的互動。很多教師直言，人際間的互動、面對面的溝通、眼神的接觸，是保持學生學習動機的一個重要元素。長時間利用網上模式授課，會削弱學生的人際溝通能力。

最後教師們亦留意到，並非每一個學生的家庭環境都容許他們安全地做居家運動。學生的安全是教師編製網上體育課的首要考慮。因此，居家活動的選擇亦受到限制。

盼提供具體教學活動指南

隨着疫情緩和，學校亦陸續恢復面授體育堂。但由於上學時間縮短，加上抗疫措拖，不少教師表示體育課的時數較疫情前減少。因此，學生仍需要於網上上體育課。教師們均表示，未來網上學習會成為新常態，教師也需要與時並進，考慮怎樣編排教程及編製教材。相對於面授體育課，編製網上教材需要花更多的時間，大部分受訪教師均希望教育局及學校提供更全面的教學資源及更具體的教學活動指南，例如提供居家運動短片、手機應用程式等教材，令教師可以根據自身學校課程需要，更容易及有效地在網上教學。

儘管網上體育課可能會成為新常態，大家亦需留意，網上體育課不應完全取代傳統的面授體育課。筆者認為學校必須在其中取得平衡，例如運動技巧需盡量以面授課堂形式進行，理論規則以網上課堂傳授。隨着健康產品的普及，筆者相信，或許屆時體育科都會像一些國家一樣，安排習作讓學生回家完成（如簡單的體適能活動、運動理論等）。因此除教師外，家長們亦需要有配合的心理準備。

文：謝采揚（香港教育大學健康與體育學系助理教授）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第339期]