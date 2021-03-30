親子筆陣．客座隨筆：孩子怎用數碼媒介？（下）

預防不良影片假扮兒童動畫

6至12歲兒童，鑑於停課影響，不得不較長時間地使用數碼媒介，若要求家長陪伴使用，幾乎是不現實。這時，除了建議學校開設數碼媒介素養課程外，也建議家長每次在為孩子安裝各種數碼程式時，至少帶領孩子試用一下，討論使用中可能遇到的問題和風險，尤其關於私隱保護、帳戶安全、網絡欺凌、網絡詐騙等常見問題，為孩子打好預防針。

家長一開始可以通過討論，與孩子一起制訂每日時間表，設有限度屏幕時間之外，亦安排足夠時間做運動、參與人與人面對面的互動。美國麻省理工大學社會心理學專家Sherry Turkle研究發現，孩童長期使用網絡容易喪失同理心。以往在遊樂場上，一個孩子推了另一個孩子，被推的孩子流淚甚至流血，這些切實體驗會讓其他孩子了解衝動行為的後果；但網絡上，人們常常藏在匿名頭像之後，孩童難以觀察到傷害行為的後果，也難以形成感同身受的同理心。

13歲以下不宜獨立使用社交媒體

在6至12歲時期，不建議讓孩子獨立使用自己的社交媒體。一方面，各社交媒體平台通常規定13歲以下人士不應註冊，13至18歲（或根據當地對成年的法律界定的年齡）人士需在父母或監護人同意後才註冊。基於這一條款，當平台出現兒童不宜內容時，平台通常可以免責。而社交媒體常常出現虛假信息，也可能混淆孩子認知。另一方面，社交媒體的盈利模式為「注意力經濟」，設計時添加各種元素提升用戶黏着度。許多成年人都陷入其中難以自拔，更遑論孩子。因此除非孩子已培養出足夠辨別是非、自律、自控能力，家長不宜讓孩子獨立使用社交媒體。

數碼媒介就像任何一種工具或載體一樣，在善用的人手裏才能發揮其正面功能。你的孩子或許已經在日日使用它，但他們真的準備好了嗎？

文：程綺瑾（香港中文大學社會工作學系助理教授）

[Happy PaMa 教得樂 第339期]