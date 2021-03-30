半個瑞典人：春天生命

讓身體面向大自然的生命電池

首先是天公造美的比率大升。今天的日光比昨天的長一點點，已足夠將灰濛濛的世界觀拉回來最明明白白的眼前當下。一周裏有兩三個上午陽光普照，一種具備暖意的春日陽光捲土重來，不再是冬天那種沒溫度的陽光。這時我的任務是提醒家中大小，記緊出去陽台伸伸腰跟太陽見見面，尤其如今個個在家工作上課，長時間對着電腦實在累，5分鐘讓身體面向大自然的生命電池，作用比我們大人吃出整個秋冬的維他命D有效得多。

然後是大地不理世情的回應。夏令時間剛剛正式起航，就算氣溫最高為5℃，草地上已有一束又一束的白色雪滴小野花搶閘亮相，鬱金香的枝莖也衝破泥土了。估計復活節前後，就輪到黃色紫色的小小番紅花點綴着所有街角草地和小區山坡。

小學考試排排坐 無人戴口罩

家中3個女兒都正值瑞典全國評核考試的級別，就讀的3家學校各有安排。高中大女全班分組回校在禮堂以安全座位距離應考，小學九年級（等同香港中三）的二女和小三的細女，則如常全班一齊在班房排排坐，應考全國瑞典文和數學科評核試，依然無教師或孩子戴口罩。

你問疫情呢？去年3月如火山爆發之初，我們自行決定讓孩子留家一個月，跟教師們聯絡自己先來遙距上課。一年下來了，我依然未能適應瑞典的佛系措施，但孩子的學習生活最不能阻礙。去年想打人的拳頭，如今關節放鬆了，並且蠢蠢欲動添置了新泥土，準備將去年盆栽花兒們結出的種子播入，讓具備暖意的春天陽光重新喚醒生命。

文：周游

作者簡介﹕移居瑞典的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第339期]