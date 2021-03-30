國際親子台：如何跟孩子談性教育？

切合年齡 幾歲談性都可以

家長經常問我，幾多歲開始要和BB看書？我的答案是「愈早愈好，隨時可以開始」，對性教育的答案也是如此。其實該問的不是孩子多大才開始談性，而是與不同年紀的孩子該如何談性。因為性教育跟一切教育都一樣，要從日常生活中學習，才會成為正常話題，而不是羞於啟齒的議題。

由BB開始，我們已可從「認識身體」這角度入手，在與孩子冲涼、去洗手間或拖手過馬路等日常生活時，已可讓孩子知道身體不同部位的正確名稱，包括性器官。說的時候請用正常語調，就像平日教孩子眼耳口鼻的名稱一樣，讓孩子知道身體各部位的名字。不要小看這一步，這是能保護孩子，避免被侵犯而不自知的重要一步。

尊重自己及別人

2歲以上的孩子，自主意識開始抬頭，會懂得理解什麼是屬於自己的，包括自己的身體。所以孩子必須知道在沒有他容許下，其他人不能接觸。學懂「尊重自己，以及尊重別人的身體」，對這階段的孩子來說非常重要。不單是其他人不能隨便接觸自己的身體，他也要明白，在觸摸其他人之前，也要先取得對方同意。即使是好朋友，在給一個大力擁抱與親吻前，也應要先問准才可。界線的設定，是孩子成長時的重要保護。

回答前先反問

也許不少家長也聽過孩子問「我從哪裏來」？面對這個問題，最好的做法當然是回答而非迴避，但也切忌回答得不合年齡。對於生命的起源，2歲的孩子，可能單單解釋是從爸爸媽媽而來或從媽媽肚子生出來，已大致可以。3歲以上，可嘗試讓孩子知道是來自精子與卵子的給合。5至6歲開始，在講解時可以提及結合的過程，以及愛的關係。性教育相關繪本這時可大派用場，有內容可循，可大大減低爸媽講解時的不知所措。

更重要的是，在作答之先，不妨先問問他對該問題的認識，以及嘗試理解為何孩子會問這個問題。一來可免卻出現非age-appropriate（符合年紀）的答案，二來也避免因過分緊張而答非所問。曾有父母一聽到孩子問「我從哪裏來的」？就急不及待來一場子宮之旅講解，但原來孩子只想知道「香港」還是「英國」這答案。

從小開始談、讓孩子主導、給予年齡合適的答案，是一切學習的基本步。閱讀如是，性教育如是，成長也該如是。

文：Hello Bonnie

作者簡介﹕修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第339期]