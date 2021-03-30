A苗園圃：A苗的一個早晨

故事中的第一顆苗，是小明，我的大兒子，正準備升中。他升讀小一前確診有亞氏保加症（Asperger Syndrome），是自閉症譜系障礙（Autism Spectrum Disorder，簡稱ASD）的一種，俗稱「A仔」，他同時兼有專注力不足的情况（Attention Deficit，簡稱AD）；小強，第二顆苗，我的小兒子，現就讀初小，在幼兒園階段便發現有過度活躍症的徵狀（Hyperactivity Disorder，簡稱HD）。家中有齊ASD和ADHD孩子，生活場面總是鬧哄哄的。說起教養和溝通，向來也盡是考驗。

就讓我由一個早晨開始說起吧！你還記得今早吃早餐的情景嗎？吃早餐，一個簡單的生活部分，自小明升上初小開始，便變得不再簡單。

小明在幼兒園上的是全日班，每天回校才吃早餐。入讀小學後，他先要在家吃早餐再上學去。一天早晨，我煮了他喜愛的湯麵，他醒來便歡天喜地準備享用。才把麵條放進口裏，他天真無邪的臉容瞬間轉為金剛怒目，咬牙切齒，高聲投訴：「嘩！很燙！衰人麵條！」我還未來得及反應，麵條隨熱湯已撒滿了一地。當時已穿好校服的他，用套上襪子的雙腳，猛力踐踏地上的麵條，以宣泄怒氣……

這，是我最深刻的一個早晨。

我記得當時自己這樣處理：「麵條太熱，未能入口，真氣人啊！你小心，麵條還熱，媽媽擔心你踏上去會燙壞雙腳呢！不如先清洗一下，換過雙襪子，然後找其他不燙的食物吃吧！」說罷，我立即抱起他離開現場。他很快便平靜下來，臉容重現孩子氣。這時我才跟他商量處理「燙」的情况，例如：把麵條和湯分開碗放，又或可使用扇子往麵條撥去，讓它盡快涼下來以便享用等等。

倘若我還是「初哥」，可以肯定會破口大罵小明，而他的情緒定必繼續升溫，看在眼內，我會愈發激動，進而就是責打，結果便是兩敗俱傷。類似的糟糕畫面，將會無限地不定期上演。

「A仔」思維欠缺彈性

對於「A仔」來說，不是預料之內的狀况，反應可以很大。麵條明明是至愛，為何它會熱得不能入口呢？由於小明當時年紀尚小，加上思維欠缺彈性的局限，他接受不了這種狀况。如果成年人因為他們差勁的表面行為而大動肝火，沒嘗試代入其角度，了解行為背後原因，又忘了考慮他們的局限，那麼成年人想教什麼，基本上是白費心機。「A仔」反而會遷怒於成年人，視他們作仇敵。

每晚跟小明預告明天早餐的內容，已成為睡前指定動作。比較聰明的做法，是給他兩個選擇：A餐或是B餐。選擇後，再請他複述一遍，確認內容。這樣，才可減少早上不必要的紛擾，大家才能有一個美好的早晨。

當小明的媽媽，心情時而像大海中失去掌舵的小船，時而像剛好找到足夠食物充飢的小鳥。但願我在園圃栽種苗兒過程中的成與敗，當中發現了的好土壤或壞蟲子，也分享開去，祝福更多需要與A苗相處相愛的人。

文：莊兒

作者簡介﹕白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

[Happy PaMa 教得樂 第339期]