自在講媽：港媽網絡公審

丈夫和孩子在我身邊熟睡，沒有察覺我已經直勾勾望着天花板等天光。夢中那個媽媽淚花卡在眼角，那份無助與沮喪是那麼真實。大概所有母親都經歷過，就算孩子再乖巧，兩三歲的幼兒反叛期總讓人生氣；遇上孩子在街市、在電梯、在車廂、在危險的馬路邊撒野，人多口雜時，那份尷尬羞恥真是刻骨銘心。

最近看了一篇網絡文章，忘記了發文者是主角還是其他路見不平者，大概就是在地鐵車廂內，水泄不通的環境之下，兩歲的幼兒耍性子，無論媽媽怎樣安撫都不得要領，開始引起其他人側目，爸爸感到很尷尬但沒有什麼對策，只好不停催促妻子盡力安撫小孩。文章引發很多人討論，雖然未至於公審，但的確引起很多正反共鳴：媽媽的無奈、孩子的必經階段、父母的情緒智商、途人的角色、乘客受到滋擾的不滿、「隊友」伴侶責任……甚至有聲音認為新冠肺炎肆虐為什麼仍然帶孩子外出……

少議論多包容 放下手機伸出援手

看到這些文章的討論，心裏面替那個媽媽難過。網絡的評價無論是熱心提醒、安慰支持，又或者是冷嘲熱諷，都是隔着空氣對話，沒有什麼實際行動。坦白說，當刻那個母親最需要的是丈夫支援，又或者是附近乘客的包容。偶爾在社交媒體，都會看到一些對父母的批評，例如那些「生仔要考牌系列」讓我着實反感。很多父母都是新手上路，孩子每日成長變化快速，家長都在努力適應如何管教，每天都在自我檢討；同時間，他們又需要應對生活壓力，包括在工作或其他家庭崗位的要求。試問世界上哪會有十全十美的父母？只求盡心盡力時刻反思已經很好。港媽（港爸也是）為什麼還需要承受網絡欺凌？尤其是那些舉起手機拍下幼兒扭計的花邊，除非你要舉證家庭暴力，否則放下電話上前協助那些徬徨的媽媽會否更加實際？

記得雞蛋仔兩歲的時候，有次買了一個小巴士，經過中環街市附近，百貨公司林立的大街，就在十字路口他突然之間發難。沒有足夠的言語表達能力，我和他根本溝通不了，完全不能夠安撫他的情緒，最後他把小巴士擲出路邊，卻又發瘋地在地上打滾，抱起他，硬生生吃了他的踢腳與掌摑，拉拉扯扯，結果倒在地上，背脊皮膚也磨損了，我的臉也被他咬了一個洞。沒有抱過發脾氣的男孩，永遠不知道他們的力氣可以有多大。當時候我很無助，生怕孩子會衝出馬路，又怕抱不緊害他倒頭栽在地上。熙來攘往的大街沒有一個人停下來協助我撿起玩具小巴士，但有人圍觀好奇，為啥一個成年人控制不了小孩。

忘記怎樣掙扎艱難地上了的士，我和孩子終於崩潰地大哭，司機一言不發，多麼漫長的車程。或許那份委屈與沮喪一直揮之不去，所以夢到那個媽媽。假如將來你碰到如此狼狽的家長，請你伸出援手或至少放下手機，少點議論多點包容。

文：彭梓雅

作者簡介﹕前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

[Happy PaMa 教得樂 第339期]