親子筆陣．背山傲海：培養孩子做一個善良的人

讓我先說一個亞馬遜創辦人貝索斯的童年故事。貝索斯10歲時曾和祖父母一起去旅行。當時祖父開着車，他坐在後座。他的祖母坐在他前面的座位，沿途一直在抽煙。討厭煙味的貝索斯想起看過的一個提倡戒煙的廣告，當中說到每吸一口香煙會減少多少分鐘的壽命。聰明的他於是便觀察並計算了祖母吸煙的速度和數量，推算出一個具體而合理的數字。他對祖母說明了他的計算，然後對祖母說，「你每天吸2分鐘的煙，至少會短命9年」！

貝索斯以為祖父母會讚賞自己的聰明，畢竟那種運算對10歲小孩來說並不簡單。然而接下來發生的事情，完全出乎他的意料。他的祖母哭了起來，而祖父則把車停在路邊，把他叫了下車。祖父靜靜地看着他一會，然後說了一句叫貝索斯終生難忘的話：「孩子，有一天你會明白，善良比聰明更難。」

這是貝索斯多年前在普林斯頓大學畢業典禮上講過的一個親身故事。他藉此跟台下那群聰明的畢業生分享自己的人生體驗：聰明是一種天賦，而善良是一種選擇。人生最有意義的部分，不是天賦的聰明，而是我們所做的每一個選擇。我們的選擇，決定了我們是怎麼樣的人。貝索斯在演講的最後問了台下的年輕人一連串問題，最後一個問題是：你會用傷害他人的方法展現聰明，還是寧願選擇善良？

善良的人 時刻顧及他人感受

為了進一步點明善良和幸福的關係，且讓我把貝索斯故事的公仔畫出腸。貝索斯之所以要做那個推算，並不是擔心祖母的健康，而是因為自己不喜歡煙味，想用一個可怕的後果嚇住祖母，讓她在旅途中不敢再抽煙。無論如何，那絕不是一種善意的勸阻，也沒有為任何一個人帶來愉快，包括他自己。祖母落淚，也許是因為她鍾愛的孫子竟然對她說出她會短命9年的狠話；也許是因為抽煙對於像她這樣的老人家來說已經是僅有的享受；也許是因為短命9年這個後果讓她感到後悔和害怕。祖父既為妻子的落淚而擔憂，也為孫子的誤用聰明而傷心。貝索斯自己也不會愉快，因為他既擔心要受到祖父的責備，也為到疼愛他的祖父母因着自己的行為而不開心。我們可以想像，就算祖母在往後的旅程不再抽煙，貝索斯也不會開心起來。當一個人使得他身邊的人都不快不爽不舒服，不管他有多聰明，也不可能快樂。不快樂，當然就沒有幸福可言了。

善良的人其中一個特徵就是他不會想讓身邊的人感到不舒服不愉快，因此他有意識甚至是下意識地顧及他人的感受。人的快樂不只是來自物質享受，更多的是來自與他人互動所產生的愉悅情感。而讓身邊的人都感到舒服愉快，自己也必然會舒服愉快。反之亦然。所以做一個善良的人是幸福人生的重要因素。

10歲的貝索斯不懂得這些是正常的，因此才需要他祖父的啟發教導。不管人性是本善還是本惡，是有善有惡還是非善非惡，都要靠後天的教育才能使小孩長成善良的人。那麼，為人父母者該如何教導子女成長為一個善良的人呢？下次繼續說。

文：陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

作者簡介﹕深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

[Happy PaMa 教得樂 第339期]