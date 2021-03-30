家家有禮：「復活島」踩車奇趣假期

此外，園內亦有不同活動和設施，如空中繩網歷奇體驗、巨型火箭滑梯及繩網等讓小朋友參與。

◆香港挪亞方舟玩轉奇趣樂活島日

日期：4月1至11日（部分活動於指定日子舉行）

時間：上午10:00至晚上6:00

地址：馬灣珀欣路33號

門票：成人$198，小童及長者$158；

即日至4月11日期間入場，可享買2送1優惠

查詢：3411 8888

■送挪亞方舟門票

香港挪亞方舟送出入場門票予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲成人及特惠（小童及長者適用）門票各1張。有興趣的讀者請於4月1日（周四）晚上9:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：請說出「玩轉奇趣樂活島」單車自駕活動中其中一款可玩的車款。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第339期]