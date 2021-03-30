駕駛迷你四個轆 大堂「飛車」

獲贈快速通行證 優先體驗

近日酒店低層大堂搖身一變成為兒童電動車場，凡訂購「周末美食馳騁住宿套餐」，均可獲得快速通行證（每次入住2張），讓3至6歲小朋友（25公斤下）憑證優先免費參加電動車體驗。套餐另一「抵玩」之處，入住期間除了包2個成人及1個12歲以下小童於萬麗咖啡室享用自助早餐，還額外有$1200餐飲消費額，大家可隨意選擇於滿福樓、Mirage Bar & Restaurant或萬麗咖啡室享用美食。酒店現正推出復活節主題自助晚餐，除了特別美食如蜜汁烤火腿及巴馬臣芝士輪菇菌意大利飯，還有色彩繽紛的節慶甜品如兔子造型曲奇、復活蛋杯子蛋糕、復活兔朱古力布朗尼及甘荀蛋糕等，扣除餐飲消費額後，每晚房租只需約$200，非常划算。

◆INFO

周末美食馳騁住宿套餐

日期：即日至4月30日（周五至日及公眾假期）

價錢：每晚$1400起（包2名成人及1名12歲下以小童，另加一，須1天前預訂）

復活節主題自助晚餐價錢：

成人$718，3至11歲小童$428（另加一）

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店

訂房及查詢：bit.ly/338N9C9

[Happy PaMa 教得樂 第339期]