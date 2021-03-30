復活節推介：非一般酒店住宿體驗 化身賽車手、科學家 玩轉復活節

4日3夜「小旅行」 歎盡中西美食

爸媽們有沒有發現，每次帶小朋友入住酒店時，他們都表現得非常開心，可是退房時卻顯得不情不願？原因當然是他們「未玩夠」。因此有酒店推出3日2夜及4日3夜復活節住宿計劃，除了包括食足早晚餐、下午茶，還加插尋蛋遊戲及家庭攝影，令這個「小旅行」非常充實！

入住1廳1房公寓

帝逸酒店的復活節家庭樂住宿優惠最適合2孩家庭，套餐包2大2小入住1廳1房公寓，空間比一般普通房間更大，還可免費加牀（需預先要求），房內提供免費意大利illy咖啡，入住當日更可享用迷你酒吧飲品，最重要是房內配有微波爐、洗衣機，對於帶着年紀小小的幼兒家長可說是十分方便呢！

免費享用自助早、晚餐

酒店3日2夜住宿假期盛惠6000多元，究竟是否物超所值？Alva House的自助餐向來一位難求，客人入住期間均可每天免費品嘗自助早餐，以及入住首晚時享用自助晚餐。這個復活節自助晚餐提供多款美食，包括開心果焗羊排、意大利復活節批及甘筍蛋糕等，每個成人價格要$700以上（連加一），但套餐已包4人享用。而第二晚則可到酒店中菜廳逸軒享用每個原價$628的繽紛節日晚餐，美食包括土匪羊伴紅玫瑰果煙熏蛋、蠔皇燴6頭花膠伴天白花菇和沙薑手撕雞等，亦少不了小朋友最喜歡的流沙兔仔包和雞仔鹹水角、兔仔造型大白兔糖奶凍，食物全以每人一份形式送上。至於選擇4日3夜的話，客人可於入住第3天下午於PitStop享用下午茶，餐廳現正以士多啤梨燕窩為主題，廚師採用甜度較高的福岡士多啤梨做甜品，CP值超高。

除了飲飲食食，還包括專業攝影師於酒店室內活動空間The Scholar替大家拍攝家庭照，每個家庭可獲20張免費數碼照片留念；而為了慶祝復活節，酒店亦特別在露天花園安排了尋蛋遊戲，每個入住的小朋友可獲贈遊戲券一張，憑券到場找出不同顏色的復活蛋後，可獲曲奇作獎品。

◆INFO

復活節家庭樂住宿優惠

日期：4月1至6日

價錢：3日2夜$6640；4日3夜$8380（2名成人和2名11歲以下小童，已包加一）

地址：沙田源康街1號帝逸酒店

訂房及查詢：3653 1188

文：顏燕雯

小模特兒：Nora、Claire、Aavan

[Happy PaMa 教得樂 第339期]