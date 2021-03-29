實心實意：疫下壓力傷「心」

疫下長期病患 逾半有精神健康問題

最近，香港心理衛生會聯同香港城市大學調查全港的抑鬱指數，發現23%受訪者出現中等至嚴重抑鬱，較2018年同類型調查上升27%，當中以18至44歲及女性的指數較高。此外，17%受訪者有中等至重度焦慮，9%人抑鬱與焦慮並存。調查亦顯示，65.2%受訪者的壓力源自政治或社會環境、61.7%來自疫情。面對疫情，65.6%受訪者因減少與人交流而感到困擾，59%擔心自己和家人患病。

另外，香港復康會聯同香港樹仁大學，去年底做首個有關長期病患者的精神健康狀况調查，發現他們因疫情而減少外出，明顯影響精神健康，逾50%在去年10月疫情稍緩後仍出現精神健康問題的徵狀，包括抑鬱（31%）及焦慮（43%）。

再者，香港大學於去年2至8月之間，調查長者在疫情下精神健康，發現每10名長者中，有1名出現抑鬱徵狀，若要同時照顧認知障礙症患者，患抑鬱機率較其他照顧者高1倍。

上述數據反映不同層面的人都出現心理健康問題，有些人可選擇與人傾訴或尋找減壓的方法，但對於一些不懂表達的人，例如認知障礙症患者、因患病而喪失語言能力的人、智力或語言能力有缺損的人等，在疫情嚴峻時，住在院舍的人不能與家人見面，原本接受日間中心服務的人只可留在家中，種種變化擾亂了日常生活規律，但由於他們不懂表達而產生情緒和行為問題，容易與照顧者或家人產生摩擦。如果能夠適時提供情緒支援，例如透過靈性關懷，幫助梳理他們的情緒，情况可以改善。

不懂表達 易有情緒行為問題

基督教靈實協會轄下各服務單位，一直將靈性關懷融入服務之中，為有障礙人士帶來無障礙的心靈關顧，盼望他們打開心扉，讓服務團隊了解他們的狀况和需要，一起同行，互相扶持。

疫情前，同工、牧師和院牧等，恆常地舉行活動，透過遊戲、唱歌、跳舞、藝術創作、親身見證和福音故事分享等，鼓勵服務使用者靜下來，一起感受生活中美妙時刻；也會與他們外出購物、品嘗美食和遊玩等，藉以紓緩情緒。牧師又會探訪院舍或中心，在院友開心時一起笑，憂傷時加以開解，有需要時給予支持和協助。

隔着屏幕送暖 助減負面情緒

疫情期間，靈性關懷沒有停下來。同工透過WhatsApp用影片、圖片或文字來問候，或以網上視像會議模式舉行活動，與服務使用者繼續相聚。他們雖然有抗疫疲勞和掛念親人，但隔着屏幕見到同工和牧師，也會感到溫暖和開心，覺得備受關心和愛護，這有助減輕負面情緒。

相信不少人都有關懷別人的心，但希望人人都不吝嗇，開放給有需要的人，不單止是自己喜歡的人，還有那些需要幫助或缺乏別人關心的人。再者，我們亦要站在別人的位置，看看他們的景况，一起分擔。

作為牧師或靈實同工，接觸不少長者、病人、殘障或弱勢人士，明白如果他們得到適切幫助、真切關心和靈性關懷，其身體狀况、心理健康、社交關係、靈命成長以至生活質素，都得以改變和提升。就像一些服務使用者在獲得靈性關顧後，他們漸漸會原諒別人、原諒自己，並與家人和朋友修補關係，這是何等美好的事！有些病人因得着信仰而變得樂觀，從愁眉苦臉變成笑容滿面，從憤世嫉俗變得愛人愛己，從害怕死亡變為盼望永生。

有一名病人令人印象深刻，他身患重疾，身體痛楚令他苦不堪言，憑着信仰，他縱使天天承受痛苦，也時刻面帶笑容，抬頭望天，眼裏充滿盼望。他帶給牧師和同工很大的鼓勵和希望，體現了服事者與被服事者彼此建立更豐盛的生命。

患上頑疾的人不知道自己的生命還有多長，但其實沒病沒痛的人，同樣難以預知生命長短，愛自己，珍惜身邊人，有信仰的就要堅實地信靠，關顧有需要的人，令彼此活得更好！

文：何志滌牧師（基督教靈實協會榮譽靈性關顧主管）