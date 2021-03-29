心臟累了失常 溫陽益氣加油

由出生至70歲，心跳超過25億次。不難想像，就像一部不停運轉的機器一樣，心臟在連續不斷地工作幾十年，勢必出現疲勞現象。老年性心律失常，患者常出現精神疲憊、胸悶氣短、心悸心慌、頭暈眼花，甚至暈厥。

所以要好好愛惜心臟，透過健康飲食、養生湯水和適量運動，補益心氣。

出生至70歲 心跳逾25億次

若問身體中哪一個組織器官工作最辛苦，估計不少人不約而同地認為是心臟。因為它打自我們出生前便不停跳動，一直到生命結束。事實上，一個人的生命是以心臟停止搏動那一刻作為終結。如果計算一下每個人心臟跳動的次數，會發現數字巨大得令人驚訝。以一個70歲的人為例，假設心率為平均每分鐘70次，這人至今心跳次數便為：70次×60分鐘×24小時×365天×70年 = 2,575,440,000次，即是超過25億次，這絕對是天文數字。

心動過緩 胸悶氣短疲憊暈厥

中醫門診中，時常遇到老年性心律失常患者，當中部分患者出現緩慢性心率失常，靜止狀態下心率低於每分鐘60次，有些人更低至40餘次；患者還常出現精神疲憊、胸悶氣短、心悸心慌、頭暈眼花，甚至暈厥。有些患者平時還可見到口唇青紫、舌瘀黯、脈遲澀等體徵。如不及時和適當治療，緩慢性心率失常可逐漸發展為心力衰竭，甚至死亡。

心腎陽氣虛衰 痰瘀阻滯

老年人心動過緩，相當於中醫學「心悸」、「胸痹」等疾病範疇。發病原因主要和年老體衰、心腎陽氣虧虛有關。中醫認為，年過五十，陽氣自半，心臟陽氣不振，溫煦推動之力下降，鼓動血脈無力，從而出現心動緩慢。同時由於心臟陽氣不足，寒自內生，寒凝氣滯，推動血液運行之功能低下，致使血液瘀滯血脈之中。另外，心腎陽氣虛衰，津液運行也為之停滯，而生濕生痰。故本病屬於本虛標實之證，心腎陽虛為本，痰瘀阻滯為標。

文：林志秀（香港中文大學中醫學院副院長 、註冊中醫）

編輯：梁小玲

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