拆解迷思：煠蛋減肥法或致營養不良

答：日本早前興起煠蛋減肥法，有前職業棒球手每餐吃煠蛋，8天減掉8公斤。然而，食雞蛋與減肥未必有直接關係。估計當事人改變整體飲食習慣，減少脂肪攝取兼戒掉澱粉質，所以不論是食煠蛋、煠肉、煠菜，都會瘦下來。再者，運動員肌肉量多，以煠蛋減肥法加上操練，在碳水化合物攝取不足下，身體改為燃燒脂肪來提供能量，加快減重。惟不建議一般人跟隨，會引致營養不良，影響健康。

問：蛋黃中的卵磷脂有助消脂？

答：卵磷脂可在蛋黃、大豆、肉類中找到。在食品加工中，卵磷脂可作為乳化劑，分解脂肪和油，從而使食物保持混合狀態和幼滑質感。因此，有人認為卵磷脂有助分解體內脂肪。卵磷脂對健康的好處雖然獲廣泛報道，例如對心血管健康、減磅、抵抗認知障礙症，但都沒有大型科學研究肯定，卵磷脂的健康效用仍待科研證實。

問：茶葉蛋影響鐵質吸收？

答：茶葉中植酸（phytate）影響鐵質吸收，如以大量茶葉製作醬汁浸泡雞蛋，有可能減少鐵質吸收率。但茶葉蛋一般不會作為鐵質主要來源，只是偶一為之小食，毋須太在意。

問：蛋黃顏色愈深，營養愈高？

答：蛋黃顏色與營養成分沒有太大關係。蛋黃顏色幾乎完全取決於雞飼料的色素，如果母雞吃了很多類胡蘿蔔素，例如含黃玉米的飼料時，產下雞蛋的蛋黃偏黃；吃小麥或大麥，則產下較淺色的蛋黃。

答：仁安醫院註冊營養師李向明