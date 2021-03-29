養生帖：阿是穴 按痛處「阿」一聲

無固定位置 現代醫學稱反應點

究其源流，在所有腧穴尚未取名之前都是阿是穴。在長期治療實踐中，人們逐漸根據針刺腧穴的傳感現象、主治功能，部分劃分為十二經絡及奇經八脈。現已經定名361穴位，分別排列在各自歸屬的經絡上。有了固定位置，統稱為「經穴」。如「足三里」是胃經之穴，「內關」是心經穴位，肝、脾、腎三條陰經的交匯點取名「三陰交」。阿是穴不是「經穴」，沒有固定位置和名稱，只是有「以痛為腧」的特點。

阿是穴不僅用於痛症，對某些體內臟器的病變也有很好療效。臟腑功能障礙在體表反應點也是最佳的刺激點。人體是一個相對平衡的內環境，不免受到外界「六淫」或外傷影響，體內平衡會起變化，作出各種生理和病理反應，針灸刺激穴位是傳入信息，以神經體液為載體，傳遞興奮和抑制的信息，通過人體自我調節達到治療目的。針灸機理很複雜，仍有待探討。

輕按出現壓痛、皮疹、結節、條索感

如何尋找阿是穴？可用拇指食指的指腹或側面在痛處按壓，推移。手法要輕便，力量以患者可忍受為度，不可猛力推按，以免產生錯覺影響定位。當局部出現壓痛、皮疹、結節、條索感、凹陷均可確定作為阿是穴的依據。「經穴」也有壓痛點，雖然不是阿是穴，也可用阿是之法。至今阿是穴仍然以它「治病所在，主治所在」的形式繼續在臨牀上被廣泛使用。

紓緩手腕勞損、胃脹、頸肩痛

現代人經常使用電腦滑鼠易造成手腕肌肉勞損，可在手腕橫紋上兩寸的周圍點按；若食無定時，過飢過飽也會導致胃脘脹滿，疼痛噯氣，可在臍上四寸周圍找到痛點揉按；精神緊張、壓力大引致腸道功能失衡而腹瀉或便秘，可在腹部找到結節、條索，自行用手掌環繞臍周由小到大摩擦轉圈。當然有急腹症，要第一時間求醫。頸肩疼痛可在風池點按，並沿頸椎兩旁肌肉和痛點由上至下反覆揉按。惡寒怕冷人士可作熱敷、艾灸。在治療當中有時難以自行操作，尋醫問診是有效選擇。

文：彭捷（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房、註冊中醫（針灸科））