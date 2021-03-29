疫苗有空氣會攞命？ 肌肉注射 不會氣泡栓塞

網上又流傳，打針前不先彈走針內氣泡，可引致中風或心臟病，可有此事？害怕打針，又有何拆解妙計？

疫苗接種的方式很多，一般分肌肉注射、皮下注射、皮內注射3種，注射藥物和注射疫苗的方式有不同考量。香港大學藥理及藥劑學系講師、醫護行者註冊藥劑師王潔婷解釋，注射藥物與藥物動力學有關，不同給藥途徑可影響藥物吸收率；而注射疫苗，關鍵在於注射位置有無免疫組織或免疫細胞「巡邏」，疫苗和免疫系統要在一個「有利位置」相遇，才可誘發免疫反應，產生抗體。

打上臂痛楚小 副作用較少

表皮層、真皮層、脂肪組織都有免疫細胞，例如樹突細胞、巨噬細胞，但大部分疫苗都是通過肌肉注射，其次是皮下接種，少數是皮內、鼻內或口服疫苗。王潔婷表示，皮下和肌肉注射產生免疫反應的能力相若，但肌肉注射副作用較少。肌肉比較多血流，令佐劑（令疫苗更穩定安全、提高效力的成分）快點被帶離注射部位，減低局部不良反應風險。再者，疫苗包含其他輔助成分如佐劑、穩定劑，肌肉容許較高注射劑量而痛楚較輕。因此，大部分疫苗都採用肌肉注射。

香港藥學服務基金會董、註冊藥劑師蘇曜華補充，常以上臂為注射位置，是因為上臂少脂肪、多血管，血管連接免疫系統，可令白血球有更多機會接觸抗原，產生免疫反應。不少醫學期刊有針對研究各種疫苗注射方法的效果及安全度，當中針對脊髓膜炎4價多醣體疫苗、流感疫苗的研究均發現，肌肉注射比皮下注射有較好的免疫原性（immunogenicity），對免疫系統激活效能較高；再者上臂神經線較少，注射時痛楚較輕，「揭開衫袖就可以打」，故不少疫苗均選擇上臂為注射部位。

服薄血藥 肌肉注射或「半臂瘀晒」

他續指，疫苗盒上列明藥廠建議注射方法，如IM代表肌肉注射（intramuscular injection），SC代表皮下注射（subcutaneous injection）等，藥劑師會按藥廠指引及接種者病歷、體質等選擇注射方法。以流感針為例，多數用肌肉注射；惟若接種者正服用薄血藥或其他抗凝血藥，肌肉注射可能會令微絲血管爆裂滲血，嚴重更會「半隻手臂都瘀晒」，則會改用皮下方式注射疫苗。

皮內注射痛楚大 高劑量不宜

肌肉注射是主流疫苗接種方式，但不代表其他注射途徑較遜色。王潔婷表示，注射疫苗有不同考慮因素，例如疫苗配方和作用機制、接種部位有否免疫細胞、臨牀數據等。以輪狀病毒疫苗為例，其作用機制需要在腸臟產生免疫反應，所以採用口服疫苗。疫苗前期研究通常會探究在哪個位置注射最好，她形容這是「睇餸食飯」，若是高劑量疫苗，根本不會考慮皮內注射，因為痛楚令事情不可行。「情况猶如撞瘀了，皮層有血塊壓着神經線都會痛！」

知多啲：打皮下藥力持久 靜脈注射見效快

除了疫苗，不少藥物也由針劑輸送，如靜脈注射抗生素，糖尿病人皮下注射胰島素。為何有不同注射方法？註冊藥劑師蘇曜華指，使用靜脈注射，一般是希望藥物快見效。而糖尿病人經皮下注射胰島素，是因為皮下組織有較多脂肪，痛感較低，又能減少注射至肌肉層的風險；同時令藥效持續較長時間。

《糖尿病研究雜誌》（Journal of diabetes research）一份有關皮下注射胰島素的研究亦指，若經肌肉注射胰島素，會因血流量增加，更快被身體吸收，令血糖下降速度加快，藥效「來得快亦去得快」，不夠持久，且易致低血糖。故不少研究均指皮下注射胰島素會較理想。

他續指，在不同位置注射胰島素，吸收速度亦有分別，在腹部注射吸收最快，其次是手臂、大腿，最後是臀部。一般建議病人分開不同位置注射，因為長期在同一個位置注射胰島素，脂肪可能變硬，影響藥物滲透效果。

打針迷思：靜脈打「空氣針」 3cc可致死

打「空氣針」會死？

蘇：氣泡打進肌肉不會有危險，但會增加痛楚，所以注射疫苗前醫護會用手輕彈針管，盡量排走管內空氣，減輕痛楚。但如果以靜脈注射打「空氣針」，則有可能致死。有研究指，若多於3立方厘米（cc）空氣進入血液，會影響血液引流，或令血液未能及時供應至身體各部位，出現氣泡栓塞，但臨牀較少見；皮下、肌肉注射都不會導致氣泡栓塞，毋須太擔心。

王：部分疫苗採預填充式針劑（prefilled syringe），內裏有無氣泡視乎生產技術。肌肉注射疫苗內的氣泡，不會進入血管，會被身體吸收。另外，有流感疫苗使用airlock設計，針筒內留有空氣，可避免疫苗注射到最尾時沿針進入皮下組織，確保所有疫苗留在肌肉層，延長疫苗在肌肉層的時間。但並非所有疫苗都需要airlock，亦切勿自行在大氣中抽取空氣入針筒，以免疫苗受污染。

憋氣、呼氣、聽歌 或可減痛

打針時呼氣，可減痛楚？

蘇：各有說法。有外國研究指，憋氣可令注射時減低痛感，亦有外國指引推薦打針時改變呼吸方法，如咳嗽或憋氣減輕痛楚。不過，呼氣亦可令肌肉放鬆，相較憋氣令肌肉繃緊，或可減輕注射時痛楚。若擔心注射疫苗時疼痛，建議避看注射過程，或聽歌分散注意力。

王：心情緊張導致肌肉繃緊，打針更加痛，還有可能「驚到暈」，出現暈針的情况。如對接種疫苗後風險感到憂慮，宜向醫護了解自己身體狀况。假如心理和生理上未準備好，宜取消預約。另外，早上接種時段可能較少市民預約，縮短等候時間可減少心情緊張；也要避免與「騰雞」朋友一起去接種，台灣曾有學校集體注射疫苗時，出現「集體暈針」，群體恐慌情緒容易出現暈針。

大隻佬用較長針頭

大隻佬、皮包骨，要用不同針頭？

王：注射角度和針頭長度會因應接種方式調整。肌肉注射的針頭以90度插入，一般會因應接種者的身形而選擇針頭長度，對於健碩的人，會採用較長針頭，甚至要盡量「撳扁」脂肪層，以確保針頭插至肌肉層。

蘇：若使用同等長度的針頭，如25毫米，一般可按插入角度分辨出注射位置。而為方便糖尿病人以皮下注射方式，自行注射胰島素，部分胰島素筆針的針頭設計較短，只有約10至15毫米，方便患者「在肚皮垂直拮入去」也不會刺到肌肉層，避免影響藥效。

文：姚穎彤、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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