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2021年3月28日星期日
星期日生活
星期日現場：如果你在等…… 港大鼻噴疫苗料副作用少效用高 幾時面世？
不是這又不是那
不吃這一套，可以嗎？
同場加映：盧亭/香港文化 搵水散水：港人與海
什麼人訪問什麼人：無人再提的飽足權：讀《不足夠﹕在不平等世界的人權》
阿貓阿狗：#102 菜心（下）
影像特區：用篩選影像代替攝影 / 用一生曝光拍攝一張照片
七情上面：爸媽我哋走定留？續篇
開門讀書：政治作為志業
周日話題：京奧前夕再思福島
十二因緣：雞地
水清碩見：為摧毁建制的母性
獨恒戲語：《Minari》播種 生根 繼續前行
家明雜感：《浪跡天地》孤身走我路
影片簡評
咩世界：第185期 ／名星
漫畫連載：That City那城 Vol. 39
星期日文學‧陀思妥耶夫斯基：無人能在地上裁判罪人，再談《卡拉馬佐夫兄弟》
{電池達人}曾廣輝 救治電器 揭示維修與回收真相
料理分子：春回大地，吃筍時 美人腿筊白筍饅頭、香檸愛玉配冷泡茉莉花茶
見字抄經：「無用之用」 以無為用？
無定向學堂：口述球賽點講先叫好？ Keyman、李德能 鬼馬出招
ways of seeing：獨立攝影雜誌創刊 失‧禁時代 集結影像力量
流水舍【故事七】：學習沒有他們／學習沒有她 家人的裂縫 以距離重新拉近
影片簡評
【明報專訊】《午夜諜變》 IIA
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不是這又不是那
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