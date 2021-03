不吃這一套，可以嗎？

制裁,邏輯上是透過懲罰以帶來正面的改變。例如假使制裁帶來的成本令被制裁一方難以承受,被制裁一方就會妥協讓步,以求解除制裁。近年美國和其他西方國家針對中國的制裁措施,是否令中國的統治者和中國人民要付上巨大的成本呢?答案似乎不是。

別以為我是在主張西方應該加強制裁。不是因為我怕了《港區國安法》,也不是因為既然西方資本在華有巨大利益,西方要針對中國搞具破壞力的制裁,很可能自己也要付很大代價。

為遏制中國發展

制裁的意義,要放在更大的脈絡下看。視中國為對手甚至是敵國,幾已是美國兩大黨主流的共識。制裁的目標和意義,與其說是促進中國人權狀况的改變和香港有真正的高度自治,不如說是為了遏制中國的發展。既然美國就是要遏制中國的發展,那麼中國政府即使讓步,也不可能換取美國不再阻礙中國嘗試在全球秩序中爭取更高的位置。中國政府又怎會有足夠誘因因制裁而作出重大讓步妥協?

有人會覺得遏制中國的發展毫無問題,因為中國不是一個自由民主的國家。我也不覺得中國現時的發展模式值得推崇。然而,就算先撇下西方的「原罪」不談,如果「遏制中國發展」就是目標本身,人的尊嚴和權利就淪為了大國博弈的籌碼。H&M被推到輿論暴風眼。內地有網民要抵制、明星要與之割席。牆外有人反過來要去買H&M,但其實國際非政府組織「乾淨衫行動」清潔成衣運動(Clean Clothes Campaign)近年就沒有停止過抗議H&M嚴重剝削勞工的行為。我不是指摘聲援H&M者不夠「大愛」。事實上,總沒有人可以有足夠的資源和時間為世上所有的不公發聲。我想提出的是,當各地輿論已被大國鬥爭的分析框架綑綁,任何以人出發、爭取社會公義的努力只會事倍功半。反對美國國內種族壓迫的人會被斥為不愛國,偏激者甚至認為Black Lives Matter運動是中共陰謀。另一邊廂,縱使牽涉今次新疆棉花爭議的BCI(Better Cotton Initiative)可能有很多值得被質疑的缺點,但也不應被隨便打成為配合西方反華勢力的馬前卒。

鞏固愛國主義的資本

社會主義的吸引力,其中一環就是相對資本主義來說,它對勞動人民更好。但改革開放以來,中國大陸打工仔女被壓迫的狀况比比皆是,近年連白領也身陷「996」之苦。政權的認受性、社會的穩定早已不能再靠社會主義的魅力以維持。隱藏國內階級壓迫、民族矛盾的愛國主義成為了維持政權正當性的利器。美國要阻止中國發展的意圖如此明顯,中國官方就借力打力,總部在西方的BCI和其會員,就被歸類為反華勢力了。西方品牌藉血汗工廠內的中國勞工牟取大量利潤,但聲討剝削之聲一直擠不上中國輿論的主流。今次卻是因為西方以新疆的勞工權利議題為切入點出手,抵禦外侮的大旗一來,明星藝人統統要歸邊站隊。這套路在近年已多次上演。美國政府對華的態度,以至是西方政府對中國的制裁,反過來成為了官方鞏固愛國主義的資本。

人的尊嚴、權利都是次要

還記得2001年9‧11恐襲後,小布殊總統在準備發動全方位反恐戰時的名言:「如果你不是與我們站在一起,就是與恐怖分子站在一起。」(Either you are with us or you are with the terrorists.)這個時代沒有像這句說話一樣一錘定音的名言,但近年的政治變局已到了只能在「遏制中國發展」和「無條件認同黨國」的兩支隊伍中選擇一隊。兩支隊伍的力量不是此消彼長的,而是同時為對方爭取支持者。而兩支敵軍卻其實有一個共通點:人的尊嚴和權利都是次要的。早前有香港市民在打了科興疫苗後過世,facebook大量網民以「哈哈」回應以否定中國的技術。這幾天在微博見到大量「我支持新疆棉花」。新疆「人民」又去了哪裏?客觀環境在要我們站隊。但我們真的要吃這一套?要在這個時勢去組織另一支隊伍固然極其困難。但或者在這時候,重新組隊更是當務之急。

文˙李峻嶸

編輯•蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao