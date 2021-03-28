M+那個艾未未舉中指的藏品仍在紛擾中，近日也有發言反駁的資深藝術學者何慶基，今期撰文，以神話傳說中的盧亭解說香港文化特色，那種無從歸類，「不是這又不是那」的自成一路，近年盧亭在戲劇電影和畫作中現身，97年他在藝術中心策展時的初衷，就為想講清楚香港係乜，如何離不開水，搵水或散水。若果你在思考藝術，或者什麼是香港文化藝術，又或者如何站邊，可作參考。

香港雖小，其志亦大，記者彭麗芳訪問了袁國勇教授，聽他解說鼻噴式疫苗的想望與進度。廠房資金制度皆無，財力物力維艱，港大團隊仍在過關斬將，終於宣告「港版新冠疫苗」第一期臨牀測試，即將展開。

編者話˙黎佩芬

圖˙程展緯

編輯•蔡曉彤

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