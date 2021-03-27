鬆緊適中 不卡髮不易斷 實測束髮橡筋 唔使揀最貴

一條小小橡筋，令無數人又愛又恨：太緊，怕在頭髮上留有痕迹；太鬆，又怕紮不住頭髮，多用幾次已淪為垃圾。要找到一條耐用又不卡頭髮的橡筋，該按何準則挑選？近年有橡筋被譽為「髮圈界的LV」，聲稱「不咬髮、不易鬆」，一條售價逾20元，到底是否物有所值？

橡筋富有彈性，是將物件集中綁在一起的好幫手。文具橡筋及髮圈，同是橡筋，為何彈性各異？一條橡筋又是怎樣製成的？香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲解釋，橡筋使用了可令物件變得有彈性的物料製作，例如橡膠（rubber）或熱塑性聚氨酯（thermoplastic polyurethane，TPU）。橡膠是較原始製作橡筋的物料，有不俗的拉力及回彈力，惟橡膠製成的橡筋不可受熱，較TPU易斷裂，紮在手中也會「紮到有條痕」。TPU則常被用來為紡織物料增加彈性，如緊身牛仔褲，就是在牛仔褲布料加入TPU製作而成。

不一定由彈性物料製成

不少人以為，橡筋必定要由彈性物料製成，其實不然，例如電線圈橡筋便是使用沒有彈性的尼龍來製作。葉指，雖然尼龍本身沒有彈性，但電線圈橡筋仍可被拉長、綁實頭髮，是因為製作電線圈時改變了尼龍的形態，變成一圈圈像電話線的小圈，「就好似將沒有彈性的意粉，製成可以被拉長的公仔麵一樣」，令尼龍由沒有彈性的物料，變為可伸縮、有彈性的橡筋。

她續指，橡筋要「成圈」，須加熱令橡筋頭尾融合，部分橡筋會在接駁位加上膠扣為裝飾。為令外觀更吸引，製作橡筋時亦會在外層圍上紡織物料，甚至將橡筋染色，例如加入有色紗線（yarn）令橡筋「閃令令」，搖身一變成不同式樣。

橡筋是否耐用，物料固然重要，但坊間橡筋未必會列明用料，單靠外表該如何選出好橡筋？請來葉曉雲聯同碩士研究生鍾穎欣，以英士特4411拉力機（instron 4411）測試10款不同類型橡筋的耐用程度。每條橡筋會被儀器拉至其最大而不拉斷的範圍5分鐘，重複3次，再計算每條橡筋的拉伸力（stretch）及回彈力（recovery）。拉伸力愈大，代表物料可以被拉得愈長；回彈力愈接近100%，反映橡筋愈耐用。透過比較拉伸力及回彈力，可以得知橡根的鬆緊，以及其回復原狀的表現。

舊式橡筋表現佳 電線圈回彈力差

根據測試結果，回彈力以無扣橡筋（大）及舊式橡筋最好、電線圈最差，較不耐用；拉伸力方面，文具橡筋表現最好，有扣橡筋（粗）則最差。葉曉雲綜合結果比較，認為舊式橡筋的表現較佳，但提醒雖然文具橡筋拉伸力最好，但因材質不同，文具橡筋會較其他橡筋易斷。至於以數十條彈力繩及紡紗編織而成的「髮圈界的LV」，又有何表現？她表示這款橡筋的回彈力不錯，惟外層紗線較易鈎出，對其性價比有保留，「係咪值咁貴呢」？

她笑言，橡筋的拉力無法改變，「要斷點都會斷」；不同人有不同需要，可按造型、髮量等選擇橡筋，如髮量多可以選擇較「粗身」、「紮實」，即較難拉開的橡筋，避免橡筋在郁動時鬆脫。若想橡筋更耐用，建議儲存在陰涼地方，以免橡膠、TPU等物料因受陽光熱力影響而變脆。清洗橡筋則要確保表面布料乾透，避免有罨味。

文：姚穎彤

編輯：王翠麗

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