域多利道「神級」美景 夕陽引路優游自駕

■第1站：「滿天神佛」坐鎮華富海濱

任誰第一次走到華富邨海濱，見到「滿天神佛」的場面，都會產生難以言喻的震撼。這個神像群景點似乎無正式名稱，在導航軟件上面叫「滿緣」，附近街坊則多稱呼為「滿天神佛」。自駕來十分方便，直接將車停進華富一邨停車場，徒步5分鐘可達。

現場所見，粗略估計神像以千尊計，其中關二哥和觀音為數最多，其次是財神和福祿壽三星，跟着則是各種不同造型的佛像和羅漢像，然後是耶穌、聖母和泰國的四面神，細心一看，還有達摩、招財貓，甚至Hello Kitty！

有關這個地方的緣起和管理等，坊間傳聞眾多，其中不乏穿鑿附會的，今次到訪剛好碰到義務協助打理的何先生。他表示，這個海濱位置早在華富邨落成入伙時已經是華富泳棚所在地，最初放置神像是泳團出資，希望保佑泳客平安。後來邨民也將神像放在這裏，做法慢慢「擴散」，連區外人也拿神像過來，愈放愈多成為今天的規模。

現時「滿緣」由一班街坊義務管理，何先生說：「簡單修葺、購買香火等費用，都由街坊合資。」多年來管理團隊無正式統計過神像數目，總之不斷有增減，「新加入的神像，我們會先放置一段時間，有的會被人取走，沒被取走的我們用水泥固定，破損的會移除」。

滿緣

地址：香港仔瀑布灣道華富一邨華美樓海旁

■第2站：典雅墓園 水天一色襯十架

離開「滿緣」，駕車沿域多利道走，約4公里（9分鐘）可到達香港華人基督教聯會薄扶林道墳場。橫亙在薄扶林道和域多利道之間大片斜坡上的墳場，兩條路上都設有入口。

其實墳場遊在外國並不罕見，日本的靈園每每是賞櫻或賞楓名所，歐美也有不少墓園因有名人下葬而吸引仰慕者前往憑弔。

香港華人基督教聯會薄扶林道墳場早於1880年代開始運作，不少本港望族的墓地都在此處，包括昔日香港四大百貨公司家族（先施百貨、永安百貨、大新百貨、新新百貨）、作家許地山、演員石堅、警務處前處長許淇安等。

墓園設計典雅，其中供信徒火葬後撒灰的思恩園，設計以「十架道路」為藍本，園內的中央小徑一直通往豎立巨大白色十字架的廣場，十架背後是廣闊的大海，水天一色，最適合放鬆靜思。另外，這裏向西的山坡也是觀賞日落的上佳地點。必須注意的是，參觀墓園務必注意降低聲浪，保持寧靜。

香港華人基督教聯會薄扶林道墳場

地址：薄扶林道119至125號

■第3站：西環泳棚打卡 賞絕美鹹蛋黃

離開墓園，繼續行程，緊接的一段域多利道沿海邊駕駛，約2公里到達西環泳棚。泳棚歷史可追溯至上世紀初，游泳是當時的熱門戶外活動之一。儘管市民可選擇到海灘暢泳，但交通不發達的年代，到郊區海灘頗為不便，於是有組織自發在區內建設簡單的泳棚，讓居民就近享受游泳樂趣。

最早出現的泳棚，據說由香港中華游樂會於1911年在北角七姊妹海邊設置，到上世紀20年代末期每天有近5000人次使用。全盛時期全港有10個泳棚，其中以西環鐘聲泳棚、金銀泳棚等最為著名。踏入60年代，由於公眾泳池逐漸建成，加上城市發展需要，政府逐步收回土地，西環泳棚是現存唯一泳棚。

今天來西環泳棚的人大多為了拍照和賞日落，但這裏每天還是有泳客出入，樓梯狹窄，上落務必小心。從入口沿着綠色扶手的階梯走到底就是泳棚，泳棚棧道是大家拍攝的焦點，人多時常常要等候。如果可以的話，選日落時分來，可看到鹹蛋黃徐徐下降的絕美風景。

西環泳棚

地址：西環摩星嶺域多利道

■第4站：歎教主級麵包 「拖鞋」熱賣

是日域多利道之旅最後來到堅尼地城鬧市，以購買人氣麵包店的輕食回家作結。舊區人多車多又有電車路，記得小心駕駛。營運踏進第11年的iBakery，是東華三院旗下的烘焙及餐飲社企，近年業務擴展至餐廳及輕食店等，出品在港有多個銷售點，但製作工場分別只在堅尼地城店和不設門市的大圍，因此要品嘗品牌最新鮮的出品，來堅尼地城店就最好。

店內產品除了一向備受歡迎的卷蛋、肉桂提子卷和豬仔包，採用台灣麵包教主王傳仁親授配方製作的菠菜芝士拖鞋（$12）和七穀枝豆包（$13）也屬熱賣產品，質感綿密軟熟，出爐即食當然一流，回家用焗爐翻熱仍然非常美味！

iBakery堅尼地城店

地址：堅尼地城域多利道1號

百年大樓2座地下2號舖

查詢：2816 5233

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：林曉慧

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