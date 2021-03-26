營養貼士：提供鐵質助補血 高卡高糖不利控體重

雖然如此，這並不代表吃得愈多愈好。她指出，參考市面上某品牌豬腳薑醋營養標籤，一份豬腳薑醋（約150克），就有249千卡和12克脂肪，相等於一碗飯的熱量和2.5茶匙油，加上豬腳所含的飽和脂肪高，甜醋的糖分亦高，如過量進食，不利於體重控制。

膠原未必直接被皮膚吸收

另外，坊間亦常說豬腳含骨膠原，有補鈣美顏作用，但Priscilla稱，一些實驗研究指出，烹煮過程中，鈣質於醋中的溶解程度不一，未必能提供豐富鈣質來補充身體所需，她建議大家還是多攝取鈣質豐富的食物，如低脂牛奶、低脂芝士、菜心與白菜等；而膠原進入身體後會被消化分解，並轉換成不同蛋白質的原材料，運送至身體所需要的地方，未必能直接被皮膚吸收，所謂的美顏功效，也屬謠言居多。